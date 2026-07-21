RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Tour de France LIVE: Évian-les-Bains > Thonon-les-BainsDéi siechzéngt Etapp vu 15:00 Auer un op der Tëlee, RTL.lu an um RTL Play

RTL Lëtzebuerg
Den TdF live bis e Sonndeg, de 26. Juli um 1. RTL, op RTL.lu, op der App an um RTL Play gëtt d'Course och am Livestream iwwerdroen.
Update: 21.07.2026 08:00

Fir d'Coureure geet et an déi lescht Woch vum Tour de France 2026. Lancéiert gëtt dës mat engem Zäitfueren iwwer 26,1 Kilometer. Vun Évian-les-Bains féiert de Parcours op Thonon-les-Bains. Vum Start fort steigt d'Streck iwwer knapp zéng Kilometer erop op d'Côte de Larringes, duerno geet et eng séier, technesch usprochsvoll Descente erof an dat geet et déi lescht néng Kilometer flaach bis op d'Arrivée.

Op dëser Streck si komplett Zäitfuerer gefrot, déi eng méi laang Montée gläichméisseg eropfuere kënnen, technesch staark sinn, fir am biergof keng Zäit ze verléieren, an dann um flaachen nach emol eng héich Leeschtung ofruffe kënnen.

16 Etapp - Den Expert Tom Flammang

Mir iwwerdroen de Programm vun RTL op RTL.lu an RTL Play.
Commentaire: Tom Flammang, Kim Kirchen

16. Etapp - Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26.1 km (Zäitfueren)

Weider Infoe vun der 16. Etapp

Tour de France: Livestream Programm

Mir iwwerdroen de Programm vun RTL op RTL.lu an RTL Play
Commentaire: Tom Flammang a Kim Kirchen

Dënschdeg, 21. Juli vu 15:00 - 18:20 Auer:
16. Etapp - Zäitfueren - Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26.1 km

Mëttwoch, 22. Juli vu 15:20 - 18:00 Auer:
17. Etapp - flaach Etapp - Chambery > Voiron, 174.7 km

Donneschdeg, 23. Juli vu 15:00 - 18:00 Auer:
18. Etapp - Biergetapp - Voiron > Orcières-Merlette, 185.2 km

Freideg, 24. Juli vu 15:30 - 18:15 Auer:
19. Etapp - Biergetapp - Gap > Alpe d'Huez, 127.9 km

Samschdeg, 25. Juli vu 14:00 - 17:00 Auer:
20. Etapp - Biergetapp - Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170.9 km

Sonndeg, 26. Juli vu 17:00 - 20:25 Auer:
21. Etapp - flaach Etapp - Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133 km

Am meeschte gelies
Mat geklauter Kreditkaart bezuelt
Persoun konnt no Zeienopruff identifizéiert ginn - Police seet Merci
Schosswaff un de Kierper gehalen
Festnam no Menacen zu Ëlwen
Tram Richtung Stroossen
Chamber stëmmt Gesetz iwwer d’Tramsstreck "Stäreplaz - CHL"
Video
19
Familljekommissioun an der Chamber
Aidë fir Famillje mat Kanner gi gehéicht
Audio
1
Zu Miersch
Méitrakter ass an d'Uelzecht gefall, eng Persoun gouf verwonnt
Video
Fotoen
Weider News
Conference League
Biissen spillt an der 2. Qualifikatiounsronn den Owend géint den ungaresche Champion Győri ETO FC
0
14. Etapp: Den Tadej Pogacar freet sech iwwer d'Dagesvictoire zu Le Markstein.
Bilan vun zweeter Woch vum Tour de France
Tadej Pogacar weider dominant, Out fir säi gréisste Konkurrent Jonas Vingegaard
Video
Fotoen
(FILES) Newcastle's English Manager Kevin Keegan gestures during their Premier League match against West Ham at Upton Park, East London on April 26, 2008.
Zweefache Ballon-d'Or-Gewënner
Futtball-Legend Kevin Keegan am Alter vu 75 Joer gestuerwen
Futtball-WM am Liveticker
Spuenesch Ekipp mat WM-Titel zu Madrid ukomm a feiert mat hire Supporter
LIVE
Am Fall vum Weiderkommen an der Conference-League-Quali
Méiglech Géigner am 3. Tour fir Biissen a Stroossen sti fest
0
Indiaca Junior World Cup zu Veianen
Bettenduerfer Nowuess viséiert d'Medailen
Audio
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.