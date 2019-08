Lëtzebuerg gëtt 10. a fällt an déi 3. Divisioun. Stephanie Krumlovsky mat neiem nationale Rekord am Bommstoussen.

Zu Varazdin a Kroatien ass um Samschdeg a Sonndeg d'Ekippen-EM ausgedroe ginn. 2017 ass Lëtzebuerg vun der 3. Divisioun an déi 2. Divisioun geklommen an ass domadder fir déi éischt kéier an dëser Divisioun mat dobäi. Allerdéngs waren d'Viraussetzungen bei dëser Ekippen-EM net déi bëscht wëll vill vun de Lëtzebuerger Top-Athleten (ë.a. Charline Mathias, Charel Grethen an Elodie Tshilumba) aus ënnerscheedleche Grënn net mat dobäi waren.

Trotz allem huet Lëtzebuerg mat enger jonker Ekipp eng richteg gutt Leeschtung gewisen an et konnt ee mat 180 Punkten d'Erwaardungen iwwertreffen. Mat dëser Punktzuel gouf een 10. vun 12 Ekippen an dat virun Georgien a Malta. Am ganzen faalen 5 Ekippen an déi 3. Divisioun an dat sinn nieft Lëtzebuerg nach Georgien, Malta, Israel an Zypern. Gewonnen gouf dës 2. Divisioun vun Estland viru Slowenien an Dänemark.

Vun den individuelle Leeschtungen ass de nationale Rekord am Bommstoussen vum Stéphanie Krumlovsky erauszehiewen. D'Bommstousserin huet seng eege Beschtwäit ëm 12 cm op 14,58 Meter ausgebaut.