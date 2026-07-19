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Déidlech Messerattack zu TréierD'Eltere vum Affer fuerdere politesch Konsequenzen

RTL Lëtzebuerg
Et misst sech an Däitschland eppes änneren, sou d'Mamm an de Papp vum Marius Dick.
Update: 19.07.2026 12:03
D'Trauerfeier vun der Uni Tréier
© Bakir Demic / Leonie Nestler

No der déidlecher Messerattack e Mëttwoch zu Tréier, fuerderen d'Eltere vum 22 Joer alen Doudesaffer elo politesch Konsequenzen. Si hu sech elo fir eng éischte Kéier ëffentlech geäussert. D'Eltere vum Marius Dick appelléieren un d'Bundesregierung, d'Bierger virun esou Attacken ze protegéieren. Dat ass an engem Artikel op Welt.de ze liesen.

Et misst sech an Däitschland eppes änneren. Hire Fils ass vun engem anere Jong am selwechten Alter mat afghaneschen Originnen erstach ginn. Der Police no géif et kee Lien tëschent Affer an Täter. Den Beschëllegten huet d'Dot zouginn an ass elo an enger forensescher Psychiatrie.

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