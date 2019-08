Diddeleng ass mat engem 3:1-Virsprong op Tallin gereest a wollt do mat engem gudde Resultat an de 4. Tour vun der Europa-League-Qualifikatioun kommen.

En Dënschdeg den Owend hat den F91 Diddeleng déi grouss Chance, fir an de 4. Tour vun der Europa-League-Qualifikatioun ze kommen. No dem 3:1-Succès vun der leschter Woch am Allersmatch war d'Ekipp aus der Forge du Sud auswäerts zu Tallin bei Kalju Nõmme gefuerdert.

Sollt de Lëtzebuerger Champion am 4. Tour vun der Europa-League-Qualifikatioun, also de Playoffs, weiderkommen, da géing et duerno nees an d'Gruppephas vun der Europa League goen.

Kalju Nõmme - F91 Diddeleng 0:1

Diddeleng war an den Ufanksminutten dem Drock vun den Esten ausgesat. D'Lëtzebuerger stoungen awer an der Defense zolidd an hu sech op d'Kontere besënnt. Ma wat déi éischt Hallschecht méi laang am Gaange war, wat den F91 besser an de Match koum a sech Chancen erausgespillt huet. Vun der 35. Spillminutt u war d'Ekipp aus der Forge du Sud dunn an Iwwerzuel, well de Vladyslav Khomutov fréi déi giel-rout Kaart gesinn huet.

De Lëtzebuerger Champion hat am éischten Duerchgang d'Saach iwwer wäit Strecken am Grëff a sou huet de russeschen Arbitter Lapochkin béid Ekippe mat engem 0:0 fir d'Paus an d'Kabinne geschéckt.

Och an der zweeter Hallschent war d'Ekipp aus der Forge du Sud een Tick besser an an der 56. Minutt si si dem nächsten Tour du ganz no komm, do war et nämlech de Sinani, deen de Lëtzebuerger Champion a Féierung brénge konnt.

Bis zum Schluss ass et bei dësem Resultat bliwwen, esou dass den F91 Diddeleng op en Neits an déi lescht Ronn vun der Qualifikatioun anzitt. An do kréie si et entweder mat Ararat aus Armenien ze dinn oder mat Saburtalo Tiflis, wou ënnert anerem de Levan Kenia spillt, deen d'lescht Joer nach am Dress vum F91 gespillt huet.