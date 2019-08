A Frankräich an an Holland koumen all Kéiers ee Lëtzebuerger an der zweethéchster Divisioun an den Asaz.

Holland, Eerste Divisie

Den Enes Mahmutovic stoung an der Startformatioun bei Maastricht, ma de Match huet net gutt ugefaangen. No Goler an der 27. an der 35. Minutt si se mat 0:2 am Réckstand an d'Paus gaangen. Si konnten de Match och net méi dréinen, an der Nospillzäit hu si donieft nach den 0:3 kasséiert. Esou konnt de Graafschapp hei 3 Punkte mathuelen.

Frankräich, Ligue 2

An der 58. Minutt gouf de Vincent Thill agewiesselt, dat nodeem säi Ekipp US Orléans zanter der 24. Minutt géint Clermont Foot hanne war. Ma och de Lëtzebuerger konnt net méi vill un der Situatioun änneren, esou datt si dës Punkten hu missten ofginn.

Coupe an der Schwäiz

An der Schwäiz konnte sech d'Young Boys Bern 1:0 an der Coupe géint Etoile Carouge duerchgesat. De Lëtzebuerger Christopher Martins stoung net am Kader.