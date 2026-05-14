RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Beatles-Pacemaker beim NuetsmarathonLafe fir déi aner – mam Pacer seng Beschtzäit erreechen

Fabienne Zwally
De 16. Mee gëtt an der Stad den Nuetsmarathon gelaf. Déi sougenannt Pacemaker dierfen och do net feelen.
Update: 14.05.2026 18:03

Vläicht si se Iech schonn eng Kéier opgefall als Zuschauer oder matten dra bei engem Marathon. Leefer, déi mat engem Fändel um Réck, wou eng Auerzäit drop steet, matlafen. Dat si sougenannt Pacemaker oder Pacerunner. Trainéiert Leefer, déi de Participanten hëllefe sollen, hir Wonschzäit ze erreechen.

De Sid a seng dräi Lafkolleegen, d'Lisa, de Guillaume an de Joao, wollten dëst Joer nach eng dropsetzen. Si lafen als Pacer mat fir all déi Leit, déi wëlle sou just ënner zwou Stonnen um Hallefmarathon lafen. A fir d'Participanten zousätzlech ze motivéieren, verkleede si sech als Beatles an hunn déi ganzen Zäiten Musek dobäi.

Si selwer lafen all vill besser Zäiten um Hallefmarathon, ënner 1:30 Stonn. Mee si wollten dëst Joer der Communautéit eppes zréckginn.

"Mir freeën eis drop, fir eis selwer erauszefuerderen an de richtegen Tempo fir d‘Participanten ze halen. Mir wëllen, dass si hiert Zil areechen an dass se och Spaass hunn. A mir wëllen net just normal Pacer sinn, mee d'Leit matrappen. Mir wëlle Faarf erabréngen. Mir soten eis, dëst Kéier et ass den ING, et ass eis Heemcourse an dofir wollte mir eppes zréckginn. Zesummen de Leit hëllefen a se duerchbréngen an hirer Zäit."

Op RTL.lu kënnt Dir e Samschdeg den Owend den Nuetsmarathon am Livestream a Liveticker suivéieren.

Nächste Samschdeg an der Stad
Parcours vum Nuetsmarathon wéinst verschiddene Chantieren ugepasst

Am meeschte gelies
Coupe am Futtball
Rouspert an Déifferdeng stinn no Victoire am Eelefmeterschéissen an der Finall
Video
Audio
Fotoen
5
SEW/OGBL-Ëmfro iwwer Gewalt an der Schoul
314 Enseignanten erliewen "ee bis fënnef Mol d'Woch" Gewalt géint sech selwer
Fotoen
34
Basketball-Championnat
Ettelbréck wënnt e Krimi zu Bartreng a brauch nach eng Victoire, fir Champion ze ginn
Fotoen
3
Police am Asaz
Zwee Männer waren an der Ëmgéigend vum Findel an zwee verschiddene Bussen uneneegeroden
Vun der Musel an de Baltikum
Lëtzebuerger Wäin op Erfollegswell an de baltesche Länner
Video
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Spiller vun de klenge Länner 2027
Basket zu Monte Carlo net mat dobäi
0
De Mark Notschaele (2. vu lénks) mam Nationaltrainer Alain Hammang (2. vu riets) a sengen zwee Bouwen
Equipped Powerlifting Europameeschterschaft
Europa-Rekord bei den M3 vum Mark Notschaele
Trotz Gruppevictoire an der Europe Conference
Lëtzebuerg verpasst knapps Playoff fir Rugby Europe Trophy
0
Beachvolleyball
Ekipp Hilbert/Weber wënnt Bronze beim MEVZA-Tournoi an Tschechien
0
COSL
"Spillfest 2026" an der Coque an am Park Kierchbierg
Challenge Tageblatt um Europadag
Europäesch Wäerter a Liichtathletik treffen openeen
Video
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.