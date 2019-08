Paderborn verléiert trotz kämpferescher Leeschtung zu Leverkusen, Bremen verléiert doheem géint Düsseldorf.

Nom Optakt um Freideg, wou den aktuelle Champion vu München net iwwer een 2:2 géint d'Hertha aus Berlin erauskoum, stoung um Samschdeg d'Fortsetzung vum 1. Spilldag an der däitscher Bundesliga um Programm.

Bayern an Hertha deele Punkten

Resultater:

Bayer Leverkusen - Paderborn 3:2

Fir den Opsteiger aus Paderborn, bei deem de Laurent Jans op der Bänk souz, sollt et net gutt lassgoen. No 10 Minutte war et de Léon Bailey, deen de Ball aus kuerzer Distanz no enger Virlag vum Volland am Filet ënnerbrénge konnt. Ma Paderborn huet et awer weider probéiert, a sou konnte si sech an der 15. Spillminutt belounen. No engem Feeler am Mëttelfeld vum Baumgartlinger konnt de Michel alleng op den Hradecky duerlafen. De Stiermer vu Paderborn hat sech dës Geleeënheet net huele gelooss a konnt de Ball iwwerluecht laanscht de Golkipp vu Leverkusen leeën.

D'Freet op Säite vun de Gäscht war allerdéngs net vu laanger Dauer. Mat engem schéinen an iwwerluechte Schoss war et de jonken Havertz, deen déi rout aus Leverkusen an der 19. Minutt op en Neits a Féierung brénge konnt.

An enger verréckter Ufanksphas war et weider hin an hier gaangen. An der 25. Minutt konnt den Opsteiger aus Paderborn de Score fir déi zweete Kéier ausgläichen. Nodeems de Wendell de Ball fir Leverkusen op der Linn mat den Hänn ofgewiert hat, war et de Mamba, deen de Virdeel ausnotze konnt.

Duerno hat et bis zur 69. Minutt gedauert, éiert sech eppes um Score geännert hat. Leverkusen konnt seng optesch Iwwerleeënheet duerch de Volland ausnotzen, deen de Ball aus 5 Meter just nach iwwert d'Linn misst drécken nodeems de Wendell him de Ball duerch een Aworf opgeluecht hat.

Soumat verléiert den Opsteiger aus Paderborn, bei deenen de Laurent Jans iwwer 90 Minutten op de Bänk bliwwe war,mat 2:3 zu Leverkusen.

Dortmund - Augsburg 5:1

An enger furioser Ufanksphas waren et d'Gäscht aus Augsburg, déi no nëmmen e puer Sekonnen déi éischte Kéier markéiere konnten. No enger Pass vum Pedersen an d'Mëtt war et de Florian Niederlechner, deen de Ball aus kuerzer Distanz am Filet ënnerbrénge konnt.

Ma Dortmund war awer net geschockt a no 3 Minutte war et de Paco Alcacer, dee fir den 1:1 suerge konnt, dëst nodeems de Koubek de Ball net sécher kläre konnt.

Bis zur Paus war de BVB den Här am Haus, ma et sollt awer bis zur 52. Minutt daueren, éiert si sech beloune konnten. De jonke Sancho konnt de Ball aus kuerzer Distanz iwwert d'Linn drécken. Duerno konnt Augsburg näischt méi dogéint setzen an Dortmund wollt weisen, dass dës Saison mat hinnen ze rechne wier. Nodeems de Reus an der 57. Minutt op 3:1 erhéije konnt, war et nëmmen zwou Minutte méi spéit den Alcacer, deen aus ronn 14 Meter de Ball schéin am Eck versénke konnt.

De Schlusspunkt war vir de Brandt, deen a sengem éischte Bundesliga-Asaz fir de BVB an der 82. Minutt markéieren a soumat Dortmund un d'Spëtzt vun der Tabelle schéisse konnt.

Freiburg - Mainz 3:0

Zu Freiburg war et an den éischte 45 Minutten e ganz ausgeglachene Match. Béid Formatioune war beméit, ma et hat awer un der leschter Präzisioun gefeelt a sou goung et an enger Partie mat ville Geleeënheete mat 0:0 an d'Kabinnen.

Nom Säitewiessel war et d'Lokalekipp, déi de Match op hier säit zéie konnt. Et hat allerdéngs bis an d'Schlussphas gedauert, iert si sech beloune konnten. An der 82. Minutt war et den agewiesselten Höler, dee sech am Strofraum duerchsetze konnt an dem Müller am Gol vu Mainz keng Chance gelooss hat. Nëmmen 2 Minutte méi spéit war et de Schmid, dee fir d'Entscheedung suerge konnt. Mat engem stramme Schoss aus 16. Meter konnt hien de Ball am Filet ënnerbréngen.

Fir Mainz war um Enn alles zesummekomm. Den agewiesselten Awoniyi konnt de Waldschmit just duerch ee Feeler stoppen. De Stiermer vu Freiburg konnt de fällegen Eelefmeter och verwandelen.

Um Enn klappt Freiburg Mainz duerch eng staark Schlussphas mat 3:0.

Wolfsburg - Köln 2:1

Zu Wolfsburg waren et d'Haushären, déi duerch ee strammen a placéierte Schoss vum Arnold no 16. Minutten a Féierung goe konnten. Köln hat sech iwwer wäit Strecken awer als gudde Géigner presentéiert, sou dass Wolfsburg net vill weider Geleeënheeten hat, ma och Köln konnt sech bis zur Paus keng honnert prozenteg Chance erausspillen.

Wolfsburg war nom Säitewiessel besser an de Match koum a sou konnte si an der 60. Minutt duerch de Weghorst, dee sech am Strofraum behaapte konnt, op 2:0 erhéijen. An der Nospillzäit war dem Terodde nach den Uschloss gelongen, dëst no enger schéiner Virlag an de Strofraum.

Den Opsteiger aus Köln huet et bis zum Enn nach probéiert, ma hinne sollt um Enn awer d'Kraaft ausgoen a sou war et d'Lokalekipp, déi déi dräi Punkten doheem hale konnt.

Bremen - Düsseldorf 1:3

Zu Bremen war et d'Lokalformatioun, déi de Match an der Ufanksphas dominéiere konnten, ouni sech allerdéngs ze belounen. Den éischte Schoss vun der Fortuna aus Düsseldorf an der 36. Minutt war allerdéngs direkt vun Erfolleg gekréint. No enger Pass vum Karaman war et den Hennings, dee seng Faarwen aus dem Näischt a Féierung brénge konnt.

D'Haushäre vun der Weser, déi an hier 56. Bundesligasaison gestart waren, a soumat elo d'Ekipp mat de meeschten Asätz an der Bundesliga sinn, koum no der Paus awer mat vill Tempo aus der Kabinn. An der 47. Minutt war et de Johannes Eggestein, deen de Ball no enger Flank vum Rashica mam Kapp am Gol ënnerbrénge konnt.

Ma Düsseldorf war awer a kenger Hisiicht beandrockt. Nëmme 5 Minutte méi spéit war et de Karaman, dee seng Faarwen op en neits a Féierung brénge konnt. De Pavlenka war nach drun, ma hie konnt de Ball awer net méi ofwieren.

No engem Corner vum Thommy war et Düsseldorf a Persoun vum Ayhan an der 64. Minutt esouguer gelongen, d'Avance op 2 Goler auszebauen, dëst beim Stand vun 3:1 fir Düsseldorf.

Bremen hat duerno nach eng rei Geleeënheeten, ewéi ee Schoss vum Füllkrug, deen op d'Lat goung, ma um Enn sollt et awer net méi duergoen.

Borussia Mönchengladbach - Schalke

18:30 Auer

Scho virun der Partie koum d'Neiegkeet, dass de Mickael Cuisance Gladbach a Richtung Münche verléisst. Dëst hat um Samschdeg ënnert anerem den Hasan Salihamidzic bestätegt. Den 20-jährege Fransous war onzefridde mat senger Roll als Reservist bei Gladbach a schléisst sech als elo der Ekipp vum däitsche Rekordmeeschter un.