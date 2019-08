De Fransous an de Veräin aus Italien hunn dëst e Mëttwoch géigeniwwer "Sky" confirméiert. Hie soll e Kontrakt fir 2 Joer ënnerschriwwen hunn.

Fir de Ribéry war et wichteg, no senger Zäit bei Bayern nach e Kontrakt fir zwee Joer bei engem Veräin ze ënnerschreiwen, wou hien nach op engem héijen Niveau Futtball spille kéint. Weider war et fir hien e wichtege Facteur, dass seng Famill bei him si kann.

De 36 Joer ale Futtballer ass schonns an Italien ukomm a soll e Mëttwoch de Medezin-Check maachen.