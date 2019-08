En Donneschdeg geet et fir den F91 an d'Europa-League-Playoffen. Hei trëfft d'Ekipp aus der Forge du Sud op den FC Ararat aus Armenien.

Zweemol op d'mannst 90 Minutten op d'Zänn bäissen an dann ass fir d'Ekipp vum Trainer Emilio Ferrara vläicht nees, wéi schonn zejoert, d'Europa-League-Gruppephas dran. Déi éischt 90 Minutte gëllt et en Donneschdeg am Avan-Acedemy-Stadion zu Jerewan an Armenien erfollegräich hannert sech ze bréngen.

De Géigner

Mat dem FC Ararat trëfft ee ganz interessante Géigner op den F91. D'Ekipp ronderëm de Mailson Lima ass eréischt virun zwou Saisonen an déi iewescht armenesch Divisioun opgestigen. Zejoert, also eng Saison drop, konnt si sech direkt de Championstitel an domat d'Europa-Legaue-Qualifikatioun sécheren. An der 3. Ronn vun der Quali huet den FC Ararat no Réckstand den FC Saburtalo aus Georgien eliminéiert a si mat engem kierperbetounte Spillstil an d'Playoffen agezunn.

Den F91 Diddeleng

D'Ekipp aus der Forge du Sud huet um leschte Spilldag vun der BGL Ligue doheem géint d'Jeunesse enttäuscht a mat 1:3 de Kierzere gezunn. Dobäi muss een awer soen, datt Diddeleng mat der zweeter Gard ugetrueden ass. Bei den Diddelenger huet an der lescht virun allem de Ryan Klapp an den Dominik Stolz iwwerzeege kënnen - hannendran huet den Tom Schnell fir Sécherheet gesuergt. Och de jonke Golkipper Tim Kips huet tëscht de Pottoen iwwerzeege kënnen. Fir den F91 gëllt et, an den zwou Partie géint Ararat kierperlech dogéintzehalen an iwwer séiert Kombinatiounsspill de Ball an de Géigner lafen ze loossen.

Mat der néideger "Grinta" an der néideger Portioun Gléck ass deemno d'Qualifikatioun fir d'Europa-League-Gruppephas duerchaus méiglech. Och wa mam Adel Bettaieb nach ëmmer ee ganz geféierleche Mann am Diddelenger Stuerm verletzungsbedéngt feelt. Eng Qualifikatioun géif dem F91 net just finanziell entgéintkommen, mä de Veräin, grad esou wéi zejoert, viru grouss organisatoresch Challengë stellen.

Livestream a Radio op RTL

Den Allersmatch tëscht dem FC Ararat an dem F91 Diddeleng kënnt Dir vu 17 Auer un am Livestream op RTL.lu an op den Appen, grad souwéi live um Radio suivéieren.