E Freideg den Owend konnt den FC Ingolstadt déi éischt Néierlag vun der Saison esou just nach verhënneren.

D'Ekipp vum Trainer Jeff Saibene war u sech gutt an de Match komm, no 8 Minutten huet de Kutschke si vum Eelefmeterpunkt a Féierung bruecht. An der zweeter Hallschent konnten den Opoku an de Bülow awer fir Rostock markéieren, ier de Kutschke eréischt an der 97. Minutt fir den 2:2 suerge konnt.