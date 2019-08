An der Diamond League stoung e Samschdeg zu Paräis den 12. Meeting vun der Saison um Programm. Mat dobäi war och de Bob Bertemes am Bommstoussen.

No sengem nei opgestallte Rekord vun 22,22 Meter huet sech de Bob Bertemes fir d'Diamond League qualifizéiert, wou sech déi Bescht vun der Welt moossen. De Lëtzebuerger Bommstousser huet sech all Duerchgang gesteigert an huet et am leschten Duerchgang mat enger Distanz vun 21,20 Meter op déi 8. Plaz gepackt.

Den Tomas Walsh aus Neuseeland konnt um Samschdeg kee schloen. Mat enger Distanz vun 22,44 Meter ass hie virum Joe Kovacs an dem Darlan Romani op déi 1. Plaz komm. Fir déi éischte kéier an der Diamond League hunn aacht Männer iwwer 21 Meter geschoss, wat den héijen Niveau an déi grouss Konkurrenz zu Paräis nach eemol ënnerstrach huet.