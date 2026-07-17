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ISF World School Volleyball ChampionshipD'Scolaire Meedercher aus dem Michel Rodange kommen op déi 31. Plaz

RTL Lëtzebuerg
Vum 1. bis den 10. Juli goufen ISF World School Volleyball Championship zu Shanluo a China gespillt.
Update: 17.07.2026 20:01
D'Meedercher aus dem Lycée Michel Rodange hu Lëtzebuerg um ISF World School Volleyball Championship 2026 vertrueden.
D'Meedercher aus dem Lycée Michel Rodange hu Lëtzebuerg um ISF World School Volleyball Championship 2026 vertrueden.
© Lasel

Mat dobäi war och eng Lëtzebuerger Ekipp an zwar d'Scolaire Meedercher aus dem Lycée Michel Rodange. An der Gruppephas ware si op déi leschte Plaz komm an hunn dowéinst an de Plazéierungsronne fir d'Plazen 25 bis 32 gespillt.

An der éischter Partie gouf et en 1:2-Néierlag géint Dänemark, an dat obwuel d'Lëtzebuergerinnen 1:0 am Avantage waren. Selwecht Resultat a selwechten Oflaf da géint Franséisch Polynesien. An der leschter Partie du konnten d'Soclairen iwwerzeegen an hunn 2:0 géint Indien gewonnen, dat zwee Mol kloer mat 25:9 a 25:13. Um Enn lande si op der 31. vu 35 Plazen. Gewonne gouf den Turnéier vun Taipeh, dat virun der Tierkei a China.

PDF: D'Schreiwes vun der Lasel

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