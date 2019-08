E Samschdeg ass den éischte Match vum 4. Spilldag ausgedroe ginn. Rodange war dofir zu Péiteng ze Gaascht.

Béid Ekippen hu vill Wäert op eng gutt defensiv Aarbecht geluecht, sou dass een zu Péiteng an der Ufanksphas net all ze vill offensiv Aktioune gesinn huet. Kuerz virun der Paus hunn déi ronn 600 Spectateuren dann awer nach den éischte Gol vum Match gesinn. De Gashi konnt d'Virlag vum Hamzaoui gutt notzen an den 1:0 fir Péiteng schéissen.

Och nom Säitewiessel war vu Rodange net all ze vill ze gesinn. An der 72. Minutt huet sech d'Lokalekipp da mam 2:0 belount. Den Abreu konnt no engem Zouspill vum Soladio op 2:0 erhéijen. Zwou Minutten drop huet Rodange dann awer op 2:1 verkierzt. Den Ndiaye konnt sech no engem Corner duerchsetzen an den 2:1 markéieren. Rodange wollt elo natierlech den Ausgläich, wat sech mat engem weidere Gol fir Péiteng dräi Minutte méi spéit awer nees méi schwéier gestalt huet. Den agewiesselten Teixeira konnt mat engem ofgefälschte Schoss op 3:1 erhéijen. Kuerz viru Schluss huet dann de Soladio alles entscheet a mat sengem Gol zum 4:1 definitv déi dräi Punkte fir d'Lokalekipp vu Péiteng geséchert.

E Sonndeg stinn dann nach déi aner 6 Matcher um Programm. All Partie gëtt et um Liveticker op RTL.lu.

