Iwwerdeems setzt sech Liverpool géint Arsenal duerch a Juventus behaapt sech géint Parma.

Premier League

Norwich - Chelsea 2:3

0:1 Abraham (3'), 1:1 Cantwell (6'), 1:2 Mount (17'), 2:2 Pukki (30'), 2:3 Abraham (68')

Béid Ekippen haten um Samschdeg Loscht op Goler. Dat huet een och fréi gesinn. An der 3. Minutt war et den Abraham deen no enger Flank vum Azpilicueta den 1:0 schéisse konnt. Laang huet dës Féierung awer net gehalen, an der 6. Minutt konnt nämlech de Cantwell op 1:1 ausgläichen. Net mol 10 Minutte méi spéit dann nees d'Féierung fir Chelsea, dës kéier war et de Mount, dee mat engem Schoss vu lénks den 2:1 markéiert huet. An der 30. Minutt huet de Pukki, deen um leschte Spilldag nach en Hattrick geschoss huet, nees ausgeglach. Mat engem 2:2 ass et also an d'Paus gaangen. No der Paus huet Norwich gutt dergéintgehalen, ma zum Schluss war et nees den Abraham, dee mat sengem Gol an der 68. Minutt de Match entscheede konnt.

Manchester United - Crystal Palace 1:2

0:1 Ayew (32'), 1:1 Jame s(89'), 1:2 van Aanholt (90+3')

Crystal Palace stoung als Gaascht am Old Trafford virun enger Erausfuerderung. No enger gudder hallwer Stonn war et den Ayew, deen den iwwerraschenden 1:0 fir d'Ekipp vu London schéisse konnt. Mat deem Stand ass et dann och an d'Paus gaangen. Nom Säitewiessel waren d'Red Devils also gefuerdert. An der 69. Minutt huet de Rashford en Eelefmeter verschoss, ma an der 89. Minutt ass dann den erléisende Gol fir Manchester United komm. Den James konnt no Virlag vum Martial op 1:1 ausgläichen. De Match war awer nach net fäerdeg an an der 93. Minutt konnt de van Aanholt mat sengem Gol zum 2:1 fir Crystal Palace d'Iwwerraschung perfekt maachen.

Liverpool - Arsenal 3:1

1:0 Matip (41'), 2:0 Salah (49'), 3:0 Salah (59'), 3:1 Torreira (85')

Arsenal ass mat zwou Victoiren aus de leschten zwee Matcher a mat vill Selbstvertrauen un d'Anfield Road gefuer. D'Euphorie sollt awer net all ze laang halen. An der 41. Minutt konnt de Matip de verdéngten 1:0 fir d'Reds schéissen. Och nom Säitewiessel huet den aktuellen Champions League-Gewënner seng Dominanz gewisen. De Salah konnt an der 49. an der 59. Minutt op 2:0 an 3:0 erhéijen an de Match scho sou gutt wéi entscheeden. Kuerz viru Schluss huet den Torreira dann nach op 3:1 verkierzt. Trotzdeem ass fir Arsenal e Samschdeg un der Anfield Road näischt ze huelen.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Ligue 1

Angers - Metz 3:0

1:0 El Melali (4'), 2:0 Santamaria (43'), 3:0 Alioui (67')

LINK: Den Iwwerbléck vun der Ligue 1

La Liga

Real Madrid - Valladolid 1:1

1:0 Benzema (82'), 1:1 Sergi Guardiola (88')

Och wann de Benzema déi Kinnéklech an der 82. Minutt mat 1:0 a Féierung brénge konnt, war et an der 88. Minutt de Sergi Guardiola, deen den 1:1 Ausgläich fir d'Gäscht vu Valladolid markéiert huet an der Lokalekipp domat e Been stelle konnt.

LINK: Den Iwwerbléck vun der La Liga

Serie A



Parma - Juventus 0:1

0:1 Chiellini (21')

Fir Juventus geet e Gol vum Chiellini an der 21. Minutt duer fir sech géint Parma dräi Punkten ze sécheren.

Florenz - Neapel (20:45 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A