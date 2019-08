No enger Victoire an dräi Sätz géint d'Timea Babos huet sech d'Cori Gauff fir den drëtten Tour vun de US Open qualifizéiert.

Déi 15 Joer al amerikanesch Tennisspillerin gewënnt an dräi Sätz géint hir ungaresch Géignerin Timea Babos (6-2, 4-6 a 6-4). De Samschdeg trëfft d'Cori Gauff op d'Naomi Osaka, aktuell un éischter Plaz am WTA-Raking mat 6606 Punkten. Déi japanesch Spillerin huet d'lescht Joer zu New York hiren éischte vun zwee Major-Titele gewonnen. Wéi am éischten Tour huet och dës Kéier nees e grousse Public der Nowuessspillerin nogekuckt. Esouguer de fréieren NBA-Basketballspiller Kobe Bryant war sur place, fir d'Gauff ze ënnerstëtzen.