De Weekend goufen den éischte Spilldag an der NFL ausgedroen, mat e puer ganz knappen, awer och verschiddene klore Victoiren.

Pittsburgh Steelers vs New England Patriots 3:33

Den aktuelle Super Bowl Champion krut et direkt den éischte Spilldag mam Dauerrival aus Pittsburgh ze dinn. Am d'Patriots hu sech net aschüchtere gelooss a souwuel hir Offense wéi och hir Defense huet hei dominéiert. Schonn an der Paus stoung et 20:0, datt no engem Touchdown an engem Fieldgoal an den éischte an dat selwecht an den zweete 15 Minutten.

Eenzeg Punkte fir d'Steelers gouf et dann no der Paus, ma dono hunn d'Patriots nach eng Kéier en Touchdown an 2 Fieldgoals nogeluecht, esou datt si dëse Match ganz kloer fir sech entscheede konnten.

Baltimore Ravens vs Miami Dolphins 59:10

Eppes virewech: D'Ravens hunn en eegene Rekord an der éischter Hallschent opgestallt. Nach hu si et fäerdeg bruecht, fir 42 Punkten an den éischten 30 Minutten ze maachen, ganzer 10 hu si an där Zäit zougelooss. An den zweeten 30 Minutte konnte si nach 17 Punkte maachen, hunn awer keng méi zougelooss.

Los Angeles Rams vs Carolina Panthers 30:27

Lues huet de Match ugefaangen, bis d'Rams am Ufank vum zweete Quarter endlech 3 Punkten op d'Board bruecht hunn. Si konnten dono nach op 13:0 erhéijen, éier d'Panthers déi éischt 3 Punkte gemaach hunn. Esou ass et dann och an d'Paus gaangen. En 10:10 gouf et am drëtte Quarter, esou datt d'Panthers an de leschte 15 Minutten 10 Punkte missten ophuelen. Mat engem Touchdown konnte si op 23:30 verkierzen, ma hir Defense konnt d'Rams net ophalen, esou d'Rams sech nees en 10 Punkte Virsprong konnten ausschaffen. D'Panthers hunn nach eng Kéier op 30:27 verkierzt, ma d'Rams hunn déi lescht 2 Minutten op der Auer einfach ausgespillt an esou näischt méi zougelooss.

Schonn en Donneschdeg gouf et eng knapp 10:3 Victoire vun de Packers géint Bears.

All d'Resultater am Iwwerbléck

Packers vs Bears 10:3

Redskins vs Eagles 27:32

Bills vs Jets 17:16

Falcons vs Vikings 12:28

Ravens vs Dolphins 59:10

Chiefs vs Jaguars 40:26

Titans vs Browns 43:13

Rams vs Panthers 30:27

Bengals vs Seahawks 20:21

Colts vs Chargers 24:30

49ers vs Buccaneers 31:17

Giants vs Cowboys 17:35

Lions vs Cardinals 27:27

Steelers vs Patriots 3:33

E Méindeg den Owend mussen d'Houston Texans dann och New Orleans bei d'Saints reesen an d'Denver Broncos sinn zu Besuch bei den Oakland Raiders.