Et gëtt eng Première den Owend am Stade Josy Barthel. Bis elo huet déi Lëtzebuerger Futtballnationalequipe nach ni géint Serbien gespillt.

Vun 20.45 Auer un gëtt et dësen Duell dann awer an der Europameeschterschaftsqualifikatioun. E Samschdeg hate Matic vu Manchester United a Co. nach 2:4 bei sech doheem zu Belgrad géint Portugal verluer. Och wann d'Serben an dëser Campagne bis elo enttäuscht hunn, sinn si awer op der Areler Strooss géint d'FLF-Formatioun kloer Favorit.

Nieft dem Jovic vu Real Madrid, feelt en Dënschdeg den Owend och den Tadic vun Ajax Amsterdam bei de Serben duerch Blessure. Fir de Luc Holtz mécht dat awer keen Ënnerscheed, da kommen eben aner gutt Spiller an den Asaz, esou de Lëtzebuerger Nationaltrainer e Méindeg den Owend op der Pressekonferenz.

Och wann Serbien no 4 Matcher, mat 4 Punkten der genee esou vill huet wéi Lëtzebuerg, däerf een de 35. an der FIFA-Weltranglëscht (d'Rout Léiwe stinn op der 91. Plaz) awer absolut net ënnerschätzen, esou den FLF-Nationaltrainer Luc Holtz.

D'FLF-Formatioun steet an dëser Europameeschterschaftsqualifikatioun an der Tabell am Grupp B op der 3. Plaz, viru Serbien.

Par rapport zu den éischten 11 vun de Roude Léiwen an Nordirland, dierft de Chanot, deen aus de States ukomm ass, am Plaz vum Malget an d'Zentralverteidegung réckelen. Beim Gerson Rodrigues, deen et en Donneschdeg géint d'Nordiren um Fouss erwëscht hat, misst et nees goen. Et däerf een dann awer gespaant sinn, ob den Danel Sinani géint säi Gebuertsland Serbien, elo bei der FLF-Formatioun, vun Ufank un um Terrain däerf stoen. Et ass jo och fir de Vahid Selimovic eng speziell Partie. De Lëtzebuerger Verdeedeger mat serbeschen Originnen hat jo och schonn eng Kéier fir d'U19 vu Serbien gespillt.