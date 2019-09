Déi bescht Lëtzebuerger Trail-Spezialiste moosse sech beim Ultratrail mat der internationaler Konkurrenz, ma och Hobbysportler si mat dobäi

Et ass an Tëschenzäit schonns déi 4. Editioun vum Ultratrail am Mëllerdall, d'Kinneksdisziplin geet iwwer 112 Kilometer. U sech stellt de Parcours sech schonns bal vum selwen zesummen, sou d'Simone Kaiser vun der Organisatioun.

AUDIO: Ultratrail am Mëllerdall/Reportage Jeff Kettenmeyer

Donieft ginn et och Courssen iwwer 15, 39 a 75 Kilometer. Nieft der schéiner Natur am Mëllerdall ass et fir d'Sportler och interessant, datt et sougenannten ITRA-Punkte ginn, déi een ënnert anerem fir de legendären Ultratrail du Mont Blanc brauch.



D'Iddi, fir am Mëllerdall esou een Trail ze organiséieren, ass virun e puer Joren entstanen, sou d'Simone Kaiser. Den Erfolleg gëtt den Organisateuren Recht, net manner wéi 1.100 Leit hu sech fir déi verschidden Distanzen ageschriwwen.

An der Nuecht vun e Freideg op e Samschdeg ass um 5 Minutten op 12 de Start vum Ultratrail zu Iechternach.