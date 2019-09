De Lëtzebuerger Sportminister huet sech géint 4 aner Kandidaten, déi aus der Tierkei, dem Aserbaidschan, Spuenien a Bulgarien koumen, duerchgesat.

De Dan Kersch gouf e Mëttwoch den Owend iwwert den Europarot zu Stroossbuerg an den Exekutivcomité vun der Welt-Antidopping-Agence, Wada, gewielt.

Am leschte Walgang huet de Kersch mat 26 op 21 Stëmme géint de bulgaresche Sportminister Krasen Kralev gewonnen. 50 Länner ware stëmmberechtegt, 49 ware present. Et geet ëm d‘Mandat 2020-2021.

An enger éischter Reaktioun sot de Sportminister Dan Kersch RTL géigeniwwer, datt hie sech freet, et richteg spannend war, an d‘Resultat op eng gutt Ekippenaarbecht aus dem Grand-Duché zeréckzeféieren ass.