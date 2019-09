Op der Basket-WM a China huet Spuenien sech fir d’Finall qualifizéiert. No zwou Verlängerunge stoung et um Enn 95:88.

Et war eng ganz spannend Partie tëscht de Spuenier an Australien, mä um Enn mam besseren Enn fir d'Europäer. An der Finall spille si elo entweder géint Frankräich oder géint Argentinien, déi sech an der zweeter Halleffinall géigeniwwer stinn.