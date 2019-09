Dofir versichen d'Organisateuren elo schonn no Léisungen ze sichen, fir datt et den Athleten an den Zuschauer net ze waarm gëtt.

Allerdéngs sinn d'Tester bis ewell nach net gelongen. Wéi et heescht, hätt een e Freideg mat Kanoune wollte kënschtleche Schnéi produzéieren, fir datt d'Leit sech kënnen erfrëschen, wann et waarm soll ginn. Wat awer aus de Kanoune koum, waren Äisspläiteren an eng Zort Knëppelsteng. D'Testpersoune wieren och bannent Minutten zoppnaass gewiescht, an de Buedem rutscheg.