Um 6. Spilldag vun der Bundesliga hat Bayern géint Köln mat engem 4:0-Succès keng gréisser Problemer a konnt domat virleeën, Leipzig huet awer nogezunn.

6. Spilldag an der Bundesliga

Werder Bremen - RB Leipzig 0:3

1:0 Orban (13'), 2:0 Sabitzer (35'), 3:0 Saracchi (83')

Am Weser-Stadion zu Bremen war de Julian Nagelsmann mat sengem RB Leipzig op Besuch. Hat RB an der Woch an der Champions League schonn hir gutt Form mat enger Auswäerts-Victoire bei Benfica ënner Beweis gestallt, huet et an der Owespartie géint Werder gegëllt, dës Leeschtungen ze confirméieren. Séier waren d'Gäscht duerch ee Gol vum Orban vir a konnte kuerz virun der Paus souguer op 2:0 erhéijen - dat war och de Pausescore.

Bremen wollt virum eegene Public an den zweete 45 Minutten opdréien an op d'mannst nach ee Punkt bei sech halen. Eng staark ugeschloe Werder-Ekipp ass ugelaf, konnt sech awer keng richteg Golgeleeënheeten erausspillen - ze schwaach war d'Duerchsetzungskraaft vun den Norddäitschen. Och wann RB bal eng hallef Stonn an Ënnerzuel misst spillen hunn d'"Bullen" kuerz virum Enn nach ee Gol markéiert a schliisslech däitlech 3:0 gewonnen.

Bayer Leverkusen - Union Berlin 2:0

1:0 Volland (20'), 2:0 Alario (25')

Leverkusen hat an der Woch an der Champions League géint Moskau verluer a wollt am Liga-Alldag doheem géint Union Berlin nees wannen. No den éischte 45 Minutten war d'Werkself och well duerch Goler vu Volland an Alario mat 2:0 a Féierung. Och an der 2. Hallschecht huet d'Heemekipp gedréckt an d'Partie dominéiert. Um Enn konnten d'Leverkusener an Iwwerzuel awer kee méi dropsetzen.

Bayern München - 1. FC Köln 4:0

1:0 Lewandowski (3'), 2:0 Lewandowski (48'), 3:0 Coutinho (62'), 4:0 Perišić (73')

Den däitsche Rekordchampion Bayern München hat e Samschdeg den 1. FC Köln op Besuch. Den FCB ass fréi duerch de Lewandowski a Féierung an huet et am weidere Verlaf vun der 1. Hallschecht verpasst, nach een drop ze setzen. Vu Köln koumen iwwerdeems kaum geféierlech Aktiounen no vir.

Och déi 2. Hallschecht huet de Münchener gehéiert an dës war keng 3 Minutten am Gaangen, wéi de polnesche Stiermer op 2:0 setze konnt. Kuerz no der Stonn krut Bayern dunn een Eelefter zougesprach. Där Saach huet sech déi brasilianesch Vedette Coutinho ugeholl an dat ronnt Lieder am 2. Ulaf, deen 1. Eelefter war net validéiert ginn, verwandelt. No der Gol-Première vum Coutinho huet och de Perišić säin 1. Gol realiséiert an domat den Deckel op dëse Match geluecht.

Hertha BSC - SC Paderborn 2:1

1:0 Dilrosun (10'), 2:0 Wolf (52'), 2:1 Zolinski (54')

Mam Laurent Jans op der Bänk ass den SC Paderborn an der däitscher Haaptstad bei der Hertha ugetrueden. 10 Minutte war d'Partie am Gaangen, wéi den Dilrosun fir seng Faarwen de Score op gemaach huet. 1:0 fir d'Lokalekipp war och d'Resultat an der Paus.

Déi Al Damm huet nom Téi op en Neits getraff an d'Féierung op 2:0 ausgebaut. Paderborn koum am weidere Verlaf lues awer sécher an de Match a konnt duerch den Zolinski de Réckstand verkierzen. D'Ekipp vum Laurent Jans koum awer net méi erun an huet eng 1:2-Defaite missen astiechen.

SC Freiburg - FC Augsburg 1:1

1:0 Höler (23'), 1:1 Niederlechner (39')

D'Ekipp vum Freiburger Trainer Christian Streich huet an de leschte Partien ee regelrechte Laf a steet dowéinst och verdéngt am ieweschten Deel vun der Tabell. Um Samschdeg haten d'Männer aus dem Breisgau den Noper vun Augsburg op Besuch. D'Freiburger sinn duerch den Höler an Avantage komm, kruten awer ronn 5 Minutte virum Téi den 1:1-Ausgläich geschoss.

An der 2. Hallschecht war et een Ob an Of, ma keng Ekipp konnt der Partie awer hire Stempel opdrécken. Um Enn hu sech béid Formatioune misse mat engem 1:1-Remis zefridde ginn.