Beschte Lëtzebuerger gouf de Pol Mellina, bescht Lëtzebuerger Damm d'Martine Mellina.

Beim Walfer Vollekslaf gouf et eng Victoire vum Yonas Kinde, dee sech virum Pol Mellina konnt duerchsetzen, deen awer éischte Lëtzebuerger gëtt. De Christophe Kass kennt op déi 4. Plaz.

Bei den Damme gouf et eng Victoire vum Tekuam Bistegn aus Eritrea. Bescht Lëtzebuergerin gouf d'Martine Mellina.

© Jana Peters / RTL © Jana Peters / RTL © Jana Peters / RTL © Jana Peters / RTL

De Communiqué vum Sportsministère

Le ministre des Sports Dan Kersch lance la 44e édition du Walfer Vollekskaf; (06.10. 2019)

Communiqué par: ministère des Sports

En ce dimanche 6 octobre 2019, journée de la fête des pères, c'est au ministre des Sports, Dan Kersch, que revient l'honneur de lancer les coureurs sur les 14,2 Km de la 44e édition du "Walfer Vollekslaf".

Plus de 2.500 athlètes, jeunes et moins jeunes, ont participé aux différentes courses de ce rendez-vous incontournable du calendrier de l'athlétisme grand-ducal.

620 concurrents ont vu l'arrivée de la course principale remportée par Jonas Kinde (ETH) devant Pol Mellina (LUX) et Hossein Mohammed (SDN) alors que le podium des dames était composée de Tekuam Bistegn (Erythrée) devant Martine Mellina (LUX) et Saskia Daguenet (LUX).