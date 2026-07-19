RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Futtball-WMBescht Defense géint beschte Stuerm - Eng Virschau op d'Finall Spuenien-Argentinien

Jeff Birsens
An der Finall trëfft mat Spuenien déi bescht Defense op déi bescht Offensiv vun dëser WM, Argentinien. Wien huet déi besser Chance op den Titel?
Update: 19.07.2026 14:00
© Foto von ODD ANDERSEN / AFP

E Sonndeg den Owend ëm 21:00 Auer steet mat der Finall vun der Futtball-WM dat wuel gréisste Sportevent op der Welt um Programm. Mat Spuenien an Argentinien treffen zwou Natiounen openeen, déi sech nach ni an enger WM-Finall géigeniwwer stoungen. Och de Wee an d'Finall ass fir béid Ekippe liicht ënnerschiddlech verlaf. D'Fro ass, ob een am viraus scho vun engem Favorit schwätze kann, oder net.

Spuenien: Déi bescht Defense - wënnt Titelen?

Spuenien huet sech um Wee bis an d'Finall net vill Feeler erlaabt an ass mat konstante Leeschtunge mat Recht ee vun den zwee Finalisten. Trotz Startschwieregkeete bei engem 0:0-Remis géint den Underdog vum Cap Vert huet d'Ekipp vum Luis de la Fuente de Grupp nach souverän mat siwe Punkten an ouni Géigegol ofgeschloss. Och an der K.o.-Phas konnt ee géint Éisträich, Portugal a Frankräich de Gol propper halen a just géint d'Belsch huet den Unai Simon am Gol ee Mol hannert sech misse gräifen. Domat huet een déi bescht Defense vum ganzen Turnéier opweises.

Wéi ënner anerem d'Trainer-Legend Sir Alex Ferguson scho gesot huet, gewënnt e gudde Stuerm Matcher, ma eng gutt Defense Titelen. Dobäi ka Spuenien nieft der immens staarker Defense awer och op eng genee sou gutt Offensiv zréckgräifen, an dat net just bei deenen éischten 11 um Terrain. Dem fréiere spueneschen Nationalspiller a Weltmeeschter vun 2010 David Silva no huet Spuenien "26 Stammspiller" am WM-Kader stoen.

Dem zweete Weltmeeschtertitel no 2010 steet also reng um Pabeier net all ze vill am Wee. Eng méiglech Suerg kéint dobäi awer de Fitness-Zoustand vum jonke Superstar Lamine Yamal sinn, deen ugeschloen aus der 1/2-Finall géint Frankräich komm war a well de leschten Training e Samschdeg zu New York wéinst Donnerwiederen ofgesot gouf, konnt net méi richteg gekuckt ginn, ob hien nees a Form ass oder net. Och de Pedro Porro, Buteur a Man of the Match géint d'Fransousen, muss nach kucken, wéi fit hie sech fillt.

Eng weider méiglech Suerg vun de Spuenier, déi den Titelgewënn a Gefor brénge kéint, steet dann op där anerer Säit vum Terrain: De Lionel Messi.

Argentinien: Mat Offensiv-Power zum zweete WM-Titel?

Wann een un den Out bei der WM 2018 géint Frankräich denkt, wou scho vu ville Säite vu sengem leschte WM-Optrëtt geschwat gouf, ass et nëmme schwéier ze gleewen, datt de Lionel Messi e Sonndeg säin zweete WM-Titel feiere kéint. Dobäi ass de mëttlerweil 39 Joer ale Superstar ëmmer nach ee vun den Haaptgrënn, firwat Argentinien fir déi zweete Kéier hannerteneen an der WM-Finall steet.

Mat engem Hattrick géint Algerien, zwee Goler géint Éisträich an engem Gol géint Jordanien huet "La Pulga" sechs vun den aacht argentinesche Goler an der Gruppephas geschoss a si souverän mat néng Punkten an d'Gruppephas geféiert. Do huet ee sech dann ënner anerem géint de Cap Vert, Ägypten, d'Schwäiz an och géint England zwar méi schwéier gedoen, ma sech jeeweils duerch spéit Goler duerchgesat, och hei nees duerch eng grouss Hëllef vum 1,70 Meter groussen Argentinier.

Natierlech steet de Lionel Messi net eleng um Terrain. Ronderëm hien ass et dem Trainer Lionel Scaloni gelongen eng Ekipp opzebauen, déi genee weess, wéi se hire Kapitän an Evidenz setze kann an déi an decisive Momenter och weess, wou de Gol steet. Och wann een net d'Gefill huet, datt do déi grouss Superstaren um Terrain stinn, funktionéieren d'Argentinier als Ekipp immens gutt an duerch ee gefillt onendleche Kampfgeescht, deen eebe bis op déi lescht Sekonn um Terrain gewise gëtt, sinn dës spéit Goler a Victoirë op jiddwer Fall keen Zoufallsproduit.

Mat bis elo 19 Goler op dëser WM ass Argentinien virun allem an den decisive Momenter immens geféierlech an domat net fir näischt déi Ekipp mat der beschter Offensiv vum aktuellen Turnéier.

Spuenien oder Argentinien?

Kuckt een et reng um Pabeier, da kéint een dovun ausgoen, datt d'Spuenier e Sonndeg duerch hir Qualitéit an hir Konstanz de ganzen Turnéier iwwer vläicht eng minimal Favoritteroll hunn. Sou eng Finall kann een awer eeben net just um Pabeier kucken an Argentinien huet och schonn 2022 gewisen, wéi een e Star-Ensemble, wéi dee vu Frankräich, klappe kann. Ob et den zweete WM-Stär fir dem Messi säin Argentinien an domat no Brasilien an Italien déi réischt drëtt Titelverdeedegung an der WM-Geschicht gëtt, oder ob sech de Lamine Yamal mat nëmmen 19 Joer Europa- a Weltmeeschter nennen däerf, gesäit een dann e Sonndeg den Owend.

D'Finall tëscht Spuenien an Argentinien kënnt Dir och nees an eisem WM-Liveticker suivéieren.

Är Meenung ass gefrot

Am meeschte gelies
Nei Maschinn gelant
Um Findel ass déi nei Boeing B737-8Max vun der Luxair ukomm
Video
Fotoen
28
Pompjeeë konnte Schlëmmeres verhënneren
Vegetatiounsbrand e Samschdeg zu Stadbriedemes
Fotoen
Tour de France
Premier Luc Frieden a Sportministesch Martine Hansen beim Depart zu Mulhouse
Video
Formel 1: Grousse Präis vun der Belsch
Kimi Antonelli deklasséiert Konkurrenz a start zu Spa vun der Pole
3
Tour de France: 14. Etapp
Tadej Pogacar attackéiert spéit a wënnt zu Le Markstein
Video
Fotoen
10
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Futtball-WM am Liveticker
10 Goler an 98 Minutten: England séchert sech a spektakulärem Match déi drëtt Plaz
LIVE
Conference-League-Qualifikatioun
Out fir Munneref no Verlängerung zu Tiflis, och Déifferdeng no Defaite a Finnland eliminéiert
12
SEATTLE, WASHINGTON - JULY 06: Romelu Lukaku #9 of Belgium celebrates with Timothy Castagne #21 after scoring the team's fourth goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between USA and Belgium at Seattle Stadium on July 06, 2026 in Seattle, Washington. Jamie Squire/Getty Images/AFP (Photo by JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Dir hutt decidéiert
WM-Titel fir de schéinsten Tricot geet un d'Belsch
Fotoen
5
Public Viewing um Glacis
Fans vun Argentinien freeë sech iwwer d'Halleffinalvictoire
Video
Fotoen
Futtball-WM
Argentinien steet no zwee spéide Goler an der Finall
Video
Fotoen
33
Champions-League-Qualifikatioun
Biissen verléiert och de Retourmatch géint Klaksvik
Video
Fotoen
17
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.