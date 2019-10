Nidderkuer verspillt eng 2:0-Féierung a spillt um Enn nach gläich, Diddeleng klappt Rodange kloer mat 4:0.

Nom 1:1 Remis um Samschdeg tëscht der Escher Jeunesse an den FC Déifferdeng03 stoung um Sonndeg d'Suite vum 8. Spilldag an der héchster lëtzebuerger Divisioun um Programm. Ënnert anerem hat de Champion Diddeleng Rodange op Besuch an d'Millebaach war doheem géint d'Etzella gefrot.

1:1 Remis tëscht der Escher Jeunesse an dem FC Déifferdeng03

Diddeleng 4:0 Rodange

De Favorit vun Diddeleng war an der Ufanksphas déi kloer besser Formatioun. Nodeems si ewell gutt Geleeënheeten leie gelooss haten, war et den Danel Sinani, deen an der 21. Minutt op 1:0 stelle konnt.

Duerno hat et allerdéngs bis zur 66. Minutt gedauert, éiert de Stoltz de Ball iwwerluecht an de Gol leeë konnt a fir de verdéngten 2:0 markéiere konnt. Nëmmen 3 Minutte méi spéit konnt de Muratovic da fir d'Entscheedung suergen. No engem Feeler um Stoltz am Strofraum konnt den Diddelenger Muratovic aus eelef Meter markéieren.

Rodange war d'Kraft ëmmer weider ausgaang, a sou konnt de Stoltz an der 79. Minutt op en Neits markéieren a sou fir de 4:0 suergen.

© Jan Fisch

Racing 2:2 Fola

Fir béid Formatioune goung et ëm dat grousst Zil, fir déi nächste Saison europäesch spillen ze kënnen. Et waren d'Gäscht vun der Escher Fola, déi fréi a Féierung goe konnten. An der 12. Minutt war et de Ken Corral, deen de Ball laanscht de Ruffier schéisse konnt a seng Faarwe soumat an Avance bruecht hat.

Nom Säitewiessel war et eng allgemeng schwach Partie. No enger flaacher Pass vum Da Mota an der 59. Minutt, war et dann awer de Birk, deen de Ball aus 5 Meter iwwert d'Linn drécke konnt an de Score esou ausgeglach hat.

Ma um Enn sollt d'Fola sech awer duerchsetze kënnen. No engem super Solo vum Sacras hat hien d'Nerve behaalen a sou konnt hien fir den 2:1 suergen. Um Enn sollt et awer just fir ee Punkt fir béid Formatiounen duergoen. De Simon konnt kuerz viru Schluss de Ball mam Kapp verwäerten a sou fir d'2:2 Schlussresultat suergen.

© Roberto Pulcinella

Millebaach 1:1 Etzella

Vun Ufank u war ze mierken, dass d'Etzella vun Ettelbréck an der Millebaach eppes mathuele wollt. Och wann et vill Feeler op béide Säite gouf, waren et déi Ettelbrécker, déi an der 28. Minutt duerchaus verdéngt a Féierung goe konnten. No enger flotter Aktioun war et de Kalisa, deen de Ball just nach misst iwwert d'Linn drécken.

© Christophe Mersch

No der Paus koum d'Millebaach besser an de Match a sou konnt si an der 82. Minutt de verdéngten Ausgläich markéieren. An der 87. Minutt hat de Schlesser op Säite vun der Etzella nach déi zweete giel Kaart gesinn.

© Raoul Michels

Titus Péiteng 2:2 Stroossen

An enger flotter Ufanksphas waren et d'Haushären, déi an der 3. Spillminutt a Féierung goe konnten. No engem staarken Dribbling vum Abreu konnt de Stiermer vu Péiteng sech bis an de Strofraum duerchsetzen an de Ball am Filet ënnerbréngen.

Ma d'Freet op Säite vu Péiteng war awer net vu laanger Dauer. Nëmmen eng Minutt méi spéit war et den Hayasaka, deen eng Pass vum Lahyani notze konnt, a sou stoung et no nëmme 4 Minutten ewell 1:1.

Och duerno ware béid Formatioune beméit, fir sech weider Geleeënheeten eraus ze spillen. An der 26. Minutt hat et dann op en Neits gerabbelt. De Siebenaler hat ee Fräistouss séier ausgefouert an den Delgado fonnt, deen de Ball matt engem super Schoss an de Filet setze konnt.

An enger verréckter éischter Hallschent sollt awer nach ee Gol falen. An der 45. Minutt konnt de staarken Abreu de Ball fir déi Péitenger fir de Mokranie opleeën, deen de Score soumat op 2:2 ausgeglach hat. Dëst sollt och d'Schlussresultat sinn.

© Steven Milbert

Nidderkuer 2:2 Munneref

D'Lokalformatioun war excellent an de Match koum. No nëmmen 2 Minutten konnt de Bastos sech op der rietser Bande duerchsetzen an hat an der Mëtt de Françoise fonnt. Dësen hat et probéiert, säi Versuch war beim Tekiela gelant a sou konnt dësen de Ball mat engem stramme Schoss am Filet ënnerbréngen.

No der Paus war et weiderhin de Progrès, dee méi vum Match hat. No engem Feeler am Strofraum vu Munneref war et den De Almeida, deen aus eelef Meter op 2:0 fir seng Faarwen erhéije konnt.

Munneref hat sech awer net opginn a sou konnt si de match an der 72. Minutt nach eng Kéier spannend maachen. No engem Fräistouss konnt de Nabli de Ball am Noschoss an de Gol drécken a sou op 1:2 aus Munnerefer Siicht verkierzen.

Ma et sollt nach besser fir d'Gäscht ginn. An der 85. Minutt konnt de Mohammed vum Punkt ausgläichen a senge Faarwen esou nach ee Punkt sécheren.

© Gilles Carlizzi

Hueschtert 2:0 Rouspert

Zu Hueschtert war et no enger ausgeglachener Ufanksphas de Schmit, dee fir d'Féierung vun der Lokalekipp suerge konnt. No engem Feeler an der Rousperter Defense konnt de Schmit de Ball an der 15. Minutt iwwert d'Linn drécken.

Kuerz virum Enn vun der Partie war et de Lamotte, dee fir d'Entscheedung suerge konnt. Soumat wënnt Hueschtert mat 2:0 géint Rouspert.