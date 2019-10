E Samschdeg den Owend war den Optakt vum 8. Spilldag an der ieweschter nationaler Futtballdivisioun. Beim 1:1 gouf et kee Gewënner.

Jeunesse Esch - Déifferdeng 1:1

1:0 Soares (56'), 1:1 Siya (65')

Eng duerchwuessen éischt 45 Minutten hunn iwwer 1.000 Spectateuren op der Grenz mat erlieft. Wuel hate sech béid Ekippe fir de Match e Samschdeg den Owend vill virgeholl, ma futtballeresch kruten d'Zuschauer an der Gradinen net dat grousst Spektakel gebueden. Insgesamt waren et awer déi Escher, déi méi aktiv ware wéi d'Géigner vun Déifferdeng - een FCD 03, dee jo e leschte Weekend eng batter Néierlag géint Titus Péiteng huet missen astiechen. D'Partie goung no enger kämpferescher 1. Hallschecht mat 0:0 op en Enn.

Nom Säitewiessel sinn d'Goler du gefall. Ronn 10 Minutte ware béid Ekippen nees um Terrain, wéi de Soares de Sousa fir déi Escher op 1:0 gestallt huet. Aus 16 Meter hat hie sech een Häerz geholl an dat ronnt Lieder am Gol vun den Déifferdenger ënnerbruecht. Nach eng Kéier 10 Minutte méi spéit koum awer d'Äntwert vun Déifferdeng, dat a Persoun vum Siya, dee jo kuerz virdrun agewiesselt gouf.

Am weidere Verlaf vun der Partie ass kee Gol méi gefall, soudatt mat engem verdéngten 1:1 ofgepaff gouf.

D'Tabell vun der BGL Ligue

Den Iwwerbléck vun der Éierepromotioun