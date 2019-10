Net vill Schach-Spiller kënne behaapten, schonn eng Kéier géint e Weltmeeschter gespillt ze hunn.

Lescht Woch haten 20 Lëtzebuerger d'Geleeënheet, géint déi russesch Schach-Legend Anatoly Karpov unzetrieden. Net eenzel, mä zesummen am sougenannten Simultan-Schach. Den Tom Hoffmann war kucken an seet eis, wéi si sech géint de Weltmeeschter wärend 3 Stonnen geschloen hunn.

Den 69 Joer alen Anatoly Karpov, dee vun vun 1975 bis 1985 a vun 1993 bis 1999 Weltmeeschter war, gouf mat groussem Applaus vun de Schachspiller begréisst, déi hirem Idol ganz no koumen. No enger Gruppefoto mam Welt- a Groussmeeschter gouf sech dunn un d'Brieder gesat.

"Ech verhalen alles iwwer 2 Stonnen a kann no de Simultanpartie all Match rekonstruéieren, Zuch vir Zuch. Mee duerno vergiessen ech nees alles, well ech déi Informatiounen net méi brauch!, sou den Anatoly Karpov.

Et war schonn erstaunlech ze gesinn, mat wéi enger Vitess de Karpov gespillt huet. Den éischten Spiller gouf no 2 Stonnen eliminéiert. Elleng de Robert Ackermann vum Schachclub Diddeleng huet géint den Ex-Weltmeeschter gläichgespillt. Déi aner 19 Partien huet de Karpov awer souverän gewonnen.