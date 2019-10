Wéinst engem Taifun hunn d'Organisateure vun der Rugby-WM de Match tëscht Italien an dem Titelverdeedeger Neiséiland ofgesot.

Och de Match tëscht England a Frankräich gëtt wéinst dem Taifun "Hagibis" net gespillt. Dat bedeit gläichzäiteg, dass Italien elo eliminéiert ass, well béid Matcher als Remis gewäert ginn. Och wann d'Chancë kleng waren, sech nach duerch eng Victoire géint Neiséiland fir déi nächst Ronn ze qualifizéieren, esou war et nach méiglech, mä elo duerch d'Ofso net méi. Et ass iwwerdeems déi éischte Kéier an der 32 Joer laanger Geschicht vum Turnéier, dass ee Match ofgesot gëtt. Et ka sinn, dass nach weider Partien ofgesot ginn.

Aktuell sti schonns e puer Véierelsfinaliste fest. Am Grupp B séchert sech Neiséiland déi éischte Plaz viru Südafrika, hei sinn Italien, Namibia a Kanada eliminéiert. Am Grupp C geet d'Plaz 1 un England, dat viru Frankräich. Fir Argentinien, Tonga an d'USA ass ee Weiderkommen net méi méiglech. Wales an Australien stinn op den éischten zwou Plazen am Grupp D, hei ass d'Reiefolleg awer nach net fest, well béid Ekippen nach e Match ze spillen hunn. Eliminéiert sinn hei Fidschi, Georgien an Uruguay. De Grupp A ass dann aktuell dee spannendsten, well hei ass nach net sécher, wien an d'Véierelsfinall kënnt. Hei hu Japan, Irland a Schottland nämlech nach d'Chance op d'Ronn vun de beschten 8. Irland spillt hei nach géint Samoa a Japan kritt et nach mat Schottland ze dinn, dëse Match dierft dann decisiv ginn.