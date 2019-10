Den US-Profiboxer ass 4 Deeg no senger K.O.-Néierlag beim Box-Event zu Chicgao géint säi Landsmann Charles Conwell u sengen uerge Kappblessure gestuerwen.

De 27 Joer ale Patrick Day war am Kampf géint den Charles Conwell uerg um Kapp blesséiert ginn a war kuerz no senger K.O-Néierlag net méi uspriechbar. Wärend dem Transport an d'Klinik soll hien een Hireschlag gehat hunn an huet musse kënschtlech Beotemt ginn. Nach an der Nuecht op e Sonndeg war den amerikanesche Boxer noutoperéiert ginn.

En Donneschdeg koum déi traureg Nouvelle, datt de Patrick Day seng Blessuren net iwwerlieft huet.

Den Day hat e Kampfrekord vu 17 Victoiren, engem Remis a 4 Néierlagen. Säi Géigner vum Weekend, den Charles Conwell, ass nach ongeschloen.