E Freideg de Mëtteg stoungen déi éischt zwou Véierelsfinalle beim WTA-Tournoi op der Kockelscheier um Programm.

No den éischten zwou Véierelsfinalle stoungen du schonns d'Elena Rybakina aus dem Kasachstan an d'Anna Blinkova aus Russland als Halleffinalistinne fest.

Matcher am Iwwerbléck

An der éischter Partie stounge sech de Freideg de Mëtteg d’Laura Siegemund aus Däitschland an déi op Nummer 3 gesaten Elena Rybakina géigeniwwer. D'Kasachin huet d'Partie vun Ufank un dominéiert an huet um Enn souverän mat 6:0 a 6:4 gewonnen.

An der zweeter Véierelsfinall koum et dunn zu engem reng russeschen Duell tëscht dem Margarita Gasparyan an dem Anna Blinkova. E Freideg de Mëtteg huet d'Blinkova ee gutt Stéck méi frësch gewierkt a konnt sech schonns fréi am 1. Saz mat engem Break belounen. Um Enn huet si den éischte Saz dunn och mat 6:3 gewonnen. No dësem Saz huet d'Gasparyan dunn ee Medical Timeout geholl. Dee sollt awer net hëllefen an esou huet si opginn. Vun 18 Auer u gëtt dann och nees op der Kockelscheier gespillt. Hei sinn et nach déi lescht zwou Véierelsfinallen. Do spillt d’Jelena Ostapenko géint d’Antonio Lottner an d’Monica Puig géint d’Julia Görges.

De Programm op RTL

BGL BNP Paribas Luxembourg Open: 1/4-Finallen

Freideg den 18. Oktober vun 12h un déi éischt 2 1/4-Finalle mat Kommentar vum Franky Hippert a Gilles Muller

vun 18h un déi 2 aner 1/4-Finalle mat Kommentar vum Tom Flammang a Gilles Kremer - Programm vum 2. RTL



BGL BNP Paribas Luxembourg Open: 1/2-Finallen

(mat Kommentar vum Franky Hippert a Gilles Muller)

Samschdeg, 19. Oktober vu 14h un - Programm vum 1. RTL

RTL Sport Spezial: Tennis

Samschdeg, 19. Oktober um 19h00 - Programm vum 1. RTL



BGL BNP Paribas Luxembourg Open: Finall

(mat Kommentar vum Franky Hippert a Gilles Muller)