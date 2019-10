An der Bundesliga huet d'Eintracht mat 3:0 géint Leverkusen gewonnen. An der Ligue 1 a Frankräich huet de PSG auswäerts Nice mat 4:1 geklappt.

An der Däitscher Bundesliga stounge sech e Freideg den Owend fir de Kont vum 8. Spilldag Eintracht Frankfurt a Bayer Leverkusen géigeniwwer. Mat enger Victoire hätten d'Gäscht op d'mannst fir eng Nuecht un der Spëtzt vun der Tabell gestanen, ma dorausser sollt näischt ginn, well d'Lokalekipp sech mat 3:0 behaapt huet.

Frankfurt huet direkt vun Ufank un de Match an d'Hand geholl a war duerch e Gol vum Paciencia an der 4. Minutt mat 1:0 a Féierung gaangen. De 25 Joer ale Spiller war et dann och deen an der 17. Minutt duerch een Eelefmeter op 2:0 erhéicht huet. Leverkusen huet géint den aggressive Pressing vu Frankfurt kee richtegt Mëttel fonnt. Eréischt no knapp 40 Minutten huet een eng éischter Kéier eppes vun der Bayer-Offensiv gesinn.

No der Paus huet Frankfurt ee Gang zeréckgeschalt. Leverkusen konnt sech doduerch déi eng oder aner Chance erausspillen, ma e Gol wollt hinnen net geléngen. Den Dost huet dunn an der 80. Minutt mam 3:0 fir d'Decisioun gesuergt.

An der Ligue 1 a Frankräich huet sech de PSG an engem hëtzegen Duell kloer mat 4:1 zu Nice duerchgesat. An den éischte 45 Minutten haten den Di Maria (15' an 21') de Champion mat 2:0 a Féierung bruecht. No der Paus huet de Ganago duerch den 1:2 de Match nees spannend gemaach. An der 74. an der 77. Minutt hu si sech dunn awer selwer den Zant gezunn, fir eventuell awer nach eppes kënne doheem ze halen. De Cyprien an den Herelle goufen nämlech fréizäiteg an d'Kabinne geschéckt. De PSG huet déi duebel Iwwerzuel ausgenotzt, fir sech duerch 2 weider Goler vum Mbappé (88') an dem Icardi (90'+1') souverän mat 4:1 ze behaapten.