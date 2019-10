An der Premier League bleift Tottenham Hotspurs nom enttäuschenden 1:1 géint Watford um 9. Spilldag an der Kris.

Premier League



Tottenham - Watford 1:1

0:1 Doucouré A. (6'), 1:1 Alli (86')

Den Tabelleleschte vu Watford huet Tottenham schonns an der 6. Spillminutt geschockt. Den Doucouré huet no Flank vum Janmaat de Bal an de Gol gesat. Watford hat weider gutt Chancen, den 2:0 ze markéieren. Ma den Aurier huet seng Ekipp mat gudde Reflexer am Spill gehalen. Laang huet et no enger Néierlag virun den eegene Spectateure fir d'Lokaleipp ausgesinn. Ma an der 86. Spillminutt huet den Alli de Bann gebrach, an no engem Feeler vum Golkipp den 1:1 geschoss. Trotz dem Gläichspill kéint et fir den Trainer vun Tottenham Mauricio Pochettino ongemittlech ginn. No 9. Spilldeeg huet Tottenham schonns 12 Punkte Retard op den Tabelleleader Liverpool, déi 1 Match manner gespillt hunn.

Chelsea - Newcastle 1:0

1:0 Alonso (73')

Crystal Palace - Manchester City 0:2

0:1 Gabriel Jesus (39'), 0:2 Silva (41')

La Liga

Eibar - Barcelona 0:3

0:1 Griezmann (13'), 0:2 Messi (58'), 0:3 Suarez (66')

Eibar huet virun allem an den Ufanksminutte gutt dogéint gehalen, an hat och déi eng oder aner Chance. No engem Feeler vum De Blasis konnt an der 13. Minutt de Griezmann fir Barcelona den 1:0 markéieren. Alles an allem huet Barcelona am ganze Match d'Präzisioun am leschten Drëttel gefeelt, sou dass Eibar duerch eng kämpferesch Leeschtung am Match bliwwen ass. An der 2. Halschent huet Barca dunn hir spilleresch Klass gewisen. De Messi mam 2:0 a de Suarez mam 3:0 hunn an der 2. Halschent fir d'Katalane markéiert an de Sak zougemaach.

Atletico Madrid - Valencia 1:1

1:0 Costa (36'). 1:1 Parejo (82'), Rout Kaart Kangin vu Valencia (90'+1)

Ligue 1

Metz - Nantes (20h)

Toulouse - Lille (20h)

Serie A

Juventus - Bologna (20h45)

