An engem dramatesche Match ka sech Wales um Ënn mat 20:19 géint Frankräich duerchsetzen a steet domatt an der Halleffinall vun der Rugby-WM.

E Sonndeg stoung déi drëtt Véirelsfinall vun der Rugby-Weltmeeschterschaft a Japan um Programm. Wales konnt sech um Enn mat 20:19 géint Frankräich duerchsetzen.

Dobäi waren et d'Fransousen, déi besser an den Match komm sinn, an an der Halschent mat 19:10 a Féierung louchen. Knackpunkt am Match war déi rout Kaart fir de Fransous Sébastien Vahaamahin, deen an der 49. Minutt vum Terrain geflunn ass. An Ënnerzuel ass Frankräich ëmmer méi ënner Drock geroden, a Wales konnt d'Iwwerzuel äiskal ausnotzen. Wales steet domatt an der Halleffinall.

Fir Frankräich, ass et eréischt déi drëtte Kéier an der Geschicht, dass déi franséisch Rugby-Nationalekipp net an enger Halleffinall bei enger WM steet.

Wien de Géigner vu Wales an der Halleffinall wäert sinn, decidéiert sech am Match Japan géint Südafrika.

E Samschdeg schonns huet Neiséiland géint Irland an England géint Australien gewonnen.

Neiséiland an England stinn an der Haleffinall