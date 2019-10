Paderborn, bei deenen de Laurent Jans 90. Minutte op der Bänk souz, verléiert mat 0:3 zu Köln. Inter ka mat 4:3 zu Sassuolo wannen.

Bundesliga

1. FC Köln - SC Paderborn 3:0

1:0 Terrode (9'), 2:0 Schaub (59'), 3:0 Bornauw (85')

Um Sonnden de Mëtteg koum et zu Köln zum Duell vu deenen 2 Opsteiger an déi 1. Däitscher Bundesliga. Paderborn, bei deenen de Kapitän vun der FLF-Formatioun Laurent Jans op en Neits 90 Minutte op der Bänk souz, ass an deenen éischte Minutte guer net an de Match komm. Sou war et de Kölner Terodde, deen an der 9. Minutt no engem Corner den 1:0 fir d'Geißböcke geschoss huet. D'Kölner waren an deenen éischte 45 Minutt déi besser Ekipp, hu méi fir d'Spill gemaach a stoungen defensiv méi stabil wéi Paderborn.

An der zweeter Halschent hunn de Schaub an der 59. Minutt an de Bornauw an der 85. Minutt de Score fir d'Kölner weider erhéicht. Köln wënnt mat 3:0. Paderborn bleift no kenger gudder Leeschtung weider op der leschter Tabelleplaz.

TSG Hoffenheim - Schalke 04 (18h00)

Premier League

Manchester United - FC Liverpool (17h30)

Serie A

US Sassuolo - Inter Mailand 3:4

0:1 Martinez (2'), 1:1 Berardi (16'), 1:2 Lukaku (38'), 1:3 Lukaku (45'), 1:4 Martinez (71'), 2:4 Djuricic (74'), 3:4 Boga (82')

Virum Champions League Match e Mëttwoch géint de BVB, dee live um 2. RTL iwwerdroe gëtt, konnt sech den Inter an engem geckege Match mat 4:3 géint US Sassuolo duerchsëtzen. Martinez a Lukaku waren déi entscheeden Acteure beim Inter, déi jeeweils 2 Goler konnte schéissen. Domatt bleiwen d'Mailänder op der 2. Tabelleplaz mat nëmmen engem Punkt Retard op Juventus Turin.

Sampdoria Genua - AS Roma 0:0

Ligue 1

Girondins Bordeaux - St. Etienne 0:1

0:1 Bouanga (90'+2)

Monaco - Rennes (17h00)

