Am Grupp A sti sech vun 21 Auer un Galatasaray Istanbul an de Real Madrid géintiwwer. De Match gëtt live um zweete Kanal vun RTL Tëlee iwwerdroen.

Am selwechte Grupp spillen den FC Bruges an de Paris SG géinteneen.

Am Grupp B kritt et Tottenham mam Roude Stär Belgrad ze dinn. Bayern München wëll mat enger drëtter Victoire am drëtte Match ee grousse Schrëtt Direktioun Aachtelsfinalle maachen. Den däitsche Champion spillt den Owend géint Olympiakos Piräus.

Am Grupp C stinn sech Shakhtar Donezk an Dinamo Zagreb géintiwwer, Manchester City trëfft op Atalanta.

Am Grupp D huet den Atlético Madrid Leverkusen op Besuch a Juventus trëtt géint Lokomotiv Moskau un.