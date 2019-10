An der Ligue 2 a Frankräich huet Orléans géint Châteauroux 1:1 gläichgespillt.

An der Däitscher Futtball-Bundesliga huet Mainz e Freideg den Owend mat 3:1 géint den 1. FC Köln gewonnen. De Lëtzebuerger Nationalspiller Leandro Barreiro koum net an den Asaz. Hie souz déi 90 Minutten iwwer op der Bänk.

An der Ligue 2 a Frankräich huet US Orléans géint Châteauroux 1:1 gläichgespillt. De Vincent Thill stoung bei der Lokalekipp an der Startformatioun an huet beim Gol vum Scheidler d'Virlag gemaach.

Keen Asaz gouf et fir den Enes Mahmoutovic an der 2. Divisioun an Holland. D'Ekipp vum Lëtzebuerger Maastricht huet auswäerts mat 0:2 géint Nijmegen de Kierzere gezunn.