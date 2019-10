An Italien kënnt Juventus Turin net iwwert en 1:1 géint Lecce eraus a léisst wichteg Punkte leien.

Premier League

Manchester City - Aston Villa 3:0

Ganz souverän gewënnt Manchester City mat 3:0 géint Aston Villa a mécht domadder bëssen Drock op Liverpool. D'Goler hunn de Sterling (46.'), De Bruyne (65.') a Gündogan (70.') geschoss.

Burnley - Chelsea London 18h30

Ligue 1

OSC Lille - Bordeaux 17h30

Lyon - Metz 20h00

Serie A

Lecce - Juventus Turin 1:1

Zu Lecce koum d'Juventus Turin iwwerraschenderweis net iwwert en 1:1 eraus a léisst domadder wichteg Punkte leien. An der 50. Minutt konnt den Dybala per Eelefmeter den 1:0 schéissen mee nëmmen 6 Minutte méi spéit huet Lecce och duerch en Eelefmeter an duerch de Mancosu den 1:1 geschoss.

Parma - Inter Mailand 18h00