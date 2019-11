E Freideg de Moien eiser Zäit goung et bei der Rugby-WM am Tokio-Stadium ëm de Bronze.

Hei stounge sech d'All Blacks a Wales géigeniwwer. D'Neiséilänner hu sech an der Halleffinall mat 7:19 géint England misse geschloe ginn an d'Waliser ware Südafrika mat 16:19 ënnerleeën. Domat war et den All Blacks also net méi méiglech, hire Weltmeeschtertitel ze verdeedegen, ma si wollten awer op d'mannst déi drëtt Plaz erreechen.

E Freideg ass et hinnen also gelongen, d'Bronzemedail ze gewannen. Neiséiland huet 40-17 géint Wales gewonnen.

E Samschdeg de Moien um 10 Auer eiser Zäit ass et dann nach d'Finall tëscht England a Südafrika.