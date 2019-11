Zanter dem 27. Oktober an nach bis den 3. November ginn d'WTA Finals zu Shenzhen a China gespillt.

Dëst ass den Tournoi, wou déi 8 bescht Spillerinne vun der Saison an engem Tournoi géinteneen untrieden. Hei ginn déi 8 Tennis-Spillerinnen dann an zwou Gruppe vu jeeweils 4 opgedeelt an déi éischt zwee aus all Grupp qualifizéiere sech fir d'Halleffinall.

An der éischter Grupp konnte sech d'Ashleigh Barty an d'Belinda Bencic déi éischt zwou Plaze sécheren, dat virum Petra Kvitova an dem Naomi Osaka. D'Osaka hat allerdéngs schonns fréi missen opginn wéinst enger Blessur an esou gouf si an der Suite vum Kiki Bertens ersat.

An der zweeter Grupp waren déi éischt zwou Plaze fir d'Elina Svitolina an d'Karolina Pliskova. Domat haten et d'Simon Halep an d'Bianca Andreescu net an d'Halleffinalle gepackt.

An der Ronn vun de leschte 4 kënnt et zum Duell tëscht der Nummer 1 an der Nummer 2 an der Weltranglëscht. Deemno Ashleigh Barty aus Australien géint d'Karolina Pliskova aus Tschechien.

An der zweeter Halleffinall spillt d'Gewënnerin vun de WTA Finals aus dem leschte Joer, d'Elina Svitolina, géint d'Schwäizerin Belinda Bencic.