E Freideg am Nomëtteg ass d'Mandy Minella beim ITF-Tennis-Tournoi zu Tyler am US-Bundesstaat Texas an der Aachtelsfinall ugetrueden.

Hir Géignerin hei war d'Giuliana Olmos. Déi 26 Joer al Mexikanerin steet an der Weltranglëscht op der Plaz 350 an ass domat 181 Plaze méi schlecht klasséiert wéi d'Lëtzebuerger Nummer 1.

An d'Lëtzebuergerin ass e Freideg dann och ganz gutt an de Match erakomm an esou konnt si sech den éischte Saz souverän mat 6:1 sécheren.

Am zweete Saz hat d'Spillerin vun der Spora du méi Schwieregkeeten an huet dëse mat 2:6 missen ofginn.

Am drëtten an decisive Saz huet d'Lëtzebuergerin dunn awer hir Erfarung gewisen a konnt de Match mat 6:1, 2:6 a 6:1 gewannen a steet domat an der Véierelsfinall, wou si et mat der Amerikanerin Jamie Loeb ze di kréie wäert.