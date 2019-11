Um Samschdeg gëtt an den europäische Championnater Futtball gespillt.

Premier League

AFC Bournemouth - Manchester United 1:0

1:0 King (45')

Um 11. Spilldag an der englescher Premier League huet Manchester United beim AFC Bournemouth mat 0:1 de Kierzere gezunn. De King huet fir d'Lokalekipp an der 45. Spillminutt de Gol vum Dag geschoss. An der 2. Halschent hat Manchester United wuel e puer Golchancen, huet den Ausgläich awer net méi geschoss. United bleift weiderhin am Mëttelfeld vun der Tabell hänken.

Aston Villa - FC Liverpool 16h00

FC Arsenal - Wolverhampton Wanderes 16h00

Manchester City - FC Southampton 16h00

FC Watford - FC Chelsea 18h30

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Serie A

AS Rom - SSC Neapel 15h00

FC Turin - Juventus Turin 20h45

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A

La Liga

UD Levante - FC Barcelona 16h00

FC Sevilla - Atlético Madrid 18h30

Real Madrid - Betis Sevilla 21h00

LINK: Den Iwwerbléck vun der La Liga

Ligue 1

Olympique Marseille - OSC Lille 17h30

FC Metz - HSC Montpellier 20h00

LINK Den Iwwerbléck vun der Ligue 1