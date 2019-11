D'Beefort Knights hunn hir éischt Victoire an der belscher National League Divisioun 1 géint Chiefs Leuven gewonnen.

Am Äishockey hunn um Samschdeg d'Beefort Knights an hirem 4. Match vun der Saison déi éischte Victoire konnte feieren. Si hu sech no 3x20 Minutte mat 3:2 géint d'Chiefs Leuven konnten duerchsetzen.

D'Beefort Knights stinn elo no 4. Spilldag op der 7. Tabelleplaz.