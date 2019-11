Den 1. FC Köln konnt sech e Freideg den Owend géint Hoffenheim net aus dem Tabellekeller befreien. No 90 Minutten huet ee mat 1:2 verluer.

Den 1. FC Köln huet um 11. Spilldag de Befreiungsschlag an der däitscher Futtball-Bundesliga verpasst an de 4. Match noenee verluer. D'Ekipp vum Trainer Achim Beierlorzer, deen zanter Wochen an der Kritik steet, huet mat 1:2 géint Hoffenheim de Kierzere gezunn. Kuerz no der Defaite huet de Veräin e Freideg den Owend matgedeelt, datt ee sech mat Effet immédiat vum Sportchef Armin Veh géing trennen. De Veh hat jo schonn decidéiert, datt hie säi Kontrakt, deen nach bis den 30. Juni 2020 gelaf wier, net géing verlängeren. Elo ass et dann direkt Schluss fir hien.

Den Jhon Cordoba hat d'Lokalekipp an der 34. Minutt mat 1:0 a Féierung bruecht. No der Paus hat de Sargis Adamyan fir d'Gäscht op 1:1 ausgeglach. Laang huet et dunn no engem Gläichspillt tëscht béiden Ekippen ausgesinn. Ma an der 8. Minutt vun der Nospillzäit huet de Jürgen Locadia per Eelefmeter den 2:1 fir d'TSG geschoss an esou déi 3 Punkte kloer gemaach.

Den 1. FC Köln steet an der Tabell op der 17. Plaz. Duerch déi schlecht Resultater an der Bundesliga an dem Out am DFB-Pokal steet den Trainer Achim Beierlorzer beim Opsteiger kuerz virun enger Entloossung.

E Samschdeg geet et da weider mat Matcher vum 11. Spilldag. Um 18.30 Auer sti sech am Spëtzematch Bayern München a Borussia Dortmund géigeniwwer.