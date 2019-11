RTL-Informatiounen no gesäit de Flavio Becca en Dënschdeg hei zu Lëtzebuerg den Dokter Markus Merk.

Den Dr. Markus Merk ass e fréieren däitsche Fifa-Arbitter an elo Kandidat fir an den Opsiichtsrot vum 1.FC Kaiserslautern.

Um Betzenberg geet et an de leschte Woche jo nees drënner an driwwer. Nom Récktrëtt vun de meeschte Memberen am Opsiichtsrot, et ass just nach de fréiere Profi Firtz Fuchs iwwreg, muss dee Gremium den 1. Dezember op der Generalversammlung vum Traditiounsveräin nei gewielt ginn.

Et muss sech elo erausstellen, ob de Becca och mat deenen neie Leit, ronderëm de Merk, zesumme ka schaffen, dat heescht, ob e Vertraue vu béide Säiten do ass.

D'Bild huet awer och scho gemellt, datt et net onméiglech wär, datt sech de Lëtzebuerger Geschäftsmann nach viru Chrëschtdag beim 1. FCK als potenziellen Investisseur kéint zeréckzéien.