E Freideg an der Mëttesstonn goufen d'Playoffs fir d'Europameeschterschaft 2020 ausgeloust.

20 Participante fir d'EM am Futtball dat anert Joer sti scho fest. Déi lescht 4 Tickete ginn iwwer d'Playoffs verdeelt. D'Auslousung war e Freideg an der Mëttegstonn zu Nyon an der Schwäiz.

D'Halleffinalle vun de Playoffs ginn ouni Retourmatch de 26. Mäerz 2020 gespillt. D'Gewënner spillen dann den 31. Mäerz 2020 och nees an engem Duell ëm een EM-Ticket.

Den Iwwerbléck vun de Playoffs

Wee A:

Halleffinall 1: Island - Rumänien

Halleffinall 2: Bulgarien - Ungarn

Finall: Bulgarien/Ungarn - Island/Rumänien

Wee B:

Halleffinall 1: Bosnien-Herzegowina - Nordirland

Halleffinall 2: Slowakei - Irland

Finall: Bosnien-Herzegowina/Nordirland - Slowakei/Irland

Wee C:

Halleffinall 1: Schottland - Israel

Halleffinall 2: Norwegen - Serbien

Finall: Norwegen/Serbien - Schottland/Israel

Wee D:

Halleffinall 1: Georgien - Wäissrussland

Halleffinall 2: Nordmazedonien - Kosovo

Finall: Georgien/Wäissrussland - Nordmazedonien/Kosovo