Optakt vum 13. Spilldag an der BGL Ligue mat der Partie Jeunesse Esch géint US Hueschtert. D'Situatioun bei Esch spëtzt sech no der 1:2-Defaite zou.

Déi Responsabel vun der Jeunesse hunn direkt no der Partie reagéiert an ee Schlussstréch ënnert d'Zesummenaarbecht mam franséischen Trainer Nicolas Huysman gezunn.

Reaktioun vum Jeunesse President Jean Cazzaro um Mikro Gilles Tricca

De Sébastien Grandjean iwwerhëlt den Interim vun e Méindeg u fir de Match den nächste Weekend an der Coupe zu Wolz. Eng definitiv Léisung um Trainerstull wäert net bis an de Januar era falen, sou nach de Jean Cazzaro.

Jeunesse Esch - US Hueschtert 1:2

0:1 Dervisevic (1'), 1:1 Meddour (12'), 1:2 Wang (27')

Déi Escher Jeunesse kënnt einfach net esou richteg un d'Rullen. D'Ekipp aus der Minettmetropol huet an de leschte Match net déi Leeschtung op den Terrain bruecht, déi sech Spiller a Responsabelen eigentlech erwaarden. Bedenklech schlecht ass och d'Partie géint Hueschtert lassgaangen - d'Ekipp vum Trainer Peters, déi jo ëm de Maintien kämpft.

No 44 Sekonnen huet et am Escher Gol gerabbelt, wéi den Dervisevic seng Faarwen a Féierung brénge konnt. Déi Escher konnten awer reagéieren an déck 10 Minutten drop ausgläichen. Am weidere Verlaf goung et erop an erof an et waren d'Jongen aus dem Gréngewald, déi sech op en Neits an Evidenz konnte setzen an op 2:1 erhéicht hunn - dat war och d'Pauseresultat.

D'Jeunesse war also an der 2. Hallschecht gefuerdert an huet onbedéngt missen een anert Gesiicht weisen, wann een nach eng Kéier zeréck an de Match wéilt kommen. Ma och déi zweet 45 Minutte ass Esch schwéier an de Match komm - eng direkt Reaktioun ass bis op Weideres ausbliwwen.

D'Schlussphas gouf mat engem Eelefter fir Hueschtert agelaut. Dëse Konnt de Yala an der 70. Minutt awer net verwandelen. Déi 452 Spectateure goufen och an de leschte Minutte vun der Jeunesse futtballeresch net verwinnt. Hueschtert konnt um Enn de Virsprong iwwer d'Zäit retten an 3 wichteg Punkte géint den Ofstig sammelen. Esch ass weiderhin an der Kris.

