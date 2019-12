Bei schwierege Bedéngunge konnt sech Déifferdeng géint den Tabelleleschten aus Rodange behaapten, tëscht Stroossen a Rouspert gouf et kee Gewënner.

Um Samschdeg war et no der 1:2-Defaite vun der Escher Jeunesse géint Hueschtert fir den Optakt vum 13. Spilldag zu der Fräistellung vum Nicolas Huysman bei den Escher koum. Als Interim gouf de Sébastien Grandjean ernimmt.

Um Sonndeg war et d'Suite vum 13. Spilldag. Op Grond vun de Wiederkonditiounen an dem Schnéi gouf de Spëtzematch tëscht Péiteng an Nidderkuer ofgesot. Ronn eng Stonn virum Start vun der Partie koum d'Informatioun, dass den Arbitter de Match net upäife géif. Ronn 5-8 Zentimeter Schnéi hunn et onméiglech gemaach, fir d'Linnen ze erkennen. Dozou koum d'Rutschgefor, déi duerch de Frascht eng ze grouss Gefor fir d'Spiller duergestallt hätt.

© Gilles Tricca

Déi selwecht Decisioun gouf och beim Match tëscht Munneref an der Fola getraff, wou de Schnéi et net méiglech gemaach huet, fir de Match ënnert reguläre Konditiounen unzepäifen. Hei war et eng Fro vum Marquage vum Terrain, deen duerch de Schnéi net méi ze erkenne war.

© Eugène Thommes

Wéini dës Matcher nogespillt ginn ass bis ewell nach net gewosst.

Etzella Ettelbréck - F91 Diddeleng

0:1 Bernier (22'), 0:2 Sinani (33'), 1:2 Mabouba (50'), 1:3 Garos (52'), 1:4 Sinani (56'),

Beim F91 Diddeleng stoung no der Partie an der Europa League géint APOEL Nikosia zu Ettelbréck erëm de Championnat am Mëttelpunkt. Nodeems d'Lokalekipp vun der Etzella bei schwierege Bedéngungen déi éischte Chance a Persoun vum Kadrija an der 15. Minutt net notze konnt, war et an der 22. Minutt de Bernier, deen et fir Diddeleng besser gemaach hat. Säi Schoss aus ronn 17 Meter war am laangen Eck ageschloen.

D'Etzella hat probéiert, eng reaktioun ze weisen, ma et war den F91, dee sech méi konsequent am Ofschloss presentéiert hat. No engem Feeler vum Da Silva um Sinani gouf et an der 33. Minutt Eelefmeter fir d'Gäscht. De Sinani war selwer ugetrueden a konnt souverän verwandelen.

Nom Téi war et d'Etzella, déi den Uschloss markéiere konnten. No engem Fräistouss vum Holtz konnt d'Diddelenger Defense de Ball net klären, a sou war et de Mabouba, deen op 1:2 stelle konnt. D'Hoffnung bei den Ettelbrécker war awer net vu laanger Dauer, dëst well de Garos nëmmen 2 Minutte méi spéit markéiere konnt a seng Faarwen erëm mat 2 Goler an Avance brénge konnt. Nodeems de Sinani dem Grub an der 56. Minutt op en Neits aus eelef Meter keng Chance gelooss hat, war d'Virentscheedung ewell gefall. An der Nospillzäit war et op Säite vun Ettelbréck nach de Mabouba, dee mat Giel-Rout vum Terrain huet misse goen.

Um Enn verléiert d'Etzella also mat 1:4 doheem géint Diddeleng.

© Raoul Michels

Déifferdeng - Rodange 2:1

1:0 Vandenbroeck (65'), 2:0 Ramdedovic - Selbstgol (70'), 2:1 Albuquerque (90')

An enger schwaacher Partie hat et bis zur 33. Minutt gedauert, éiert et eng éischte Kéier richteg geféierlech gouf. De Franzoni hat et hei aus 20 Meter probéiert, ma säi Versuch goung um Enn knapp laanscht de Gol. Duerch de Schnéi war et fir béid Ekippe schwéier, fir dem Spill hire Stempel opzedrécken.

Rodange war iwwert wäit Strecke gutt an der Partie, ma si waren am Ofschloss awer ze ongeféierlech.

Et hat bis zur 65. Minutt gedauert, éiert de Vandenbroeck de Score konnt opmaachen. No engem Corner vum Swistek konnt de Vandenbroeck de Ball iwwert d'Linn drécken. Kuerz duerno an der 70. Minutt war et de Ramdedovic, deen ee Schoss vum Pereira onglécklech an den eegene Gol deviéiert hat, woumat Déifferdeng mat 2:0 a Féierung goe konnt.

Den Albuquerque konnt an der 90. Minutt just nach den Uschloss markéieren.

Um Enn sollt sech näischt méi un der Victoire fir Déifferdeng änneren, déi sech mat 2:1 géint Rodange kënnen duerchsetzen.

© Pit Heinz

Stroossen - Rouspert 2:2

0:1 Valente (6'), 0:2 Biedermann (56'), 1:2 Runser (72'), 2:2 Szimayer (75')

Fir Rouspert hat zu Stroosse just eng Victoire gezielt, fir sech Loft am Kampf ëm de Maintien ze verschafen. A sou sinn d'Gäscht och an d'Partie gaangen. An der 6. Minutt konnt sech de Biedermann duerchsetzen an hat et mat engem Schoss probéiert. Duerch déi schwéier Wiederkonditioune war de Ball allerdéngs am Schnéi hänke bliwwen, esou dass de Valente un de Ball koum. Dëse konnt de Ball um Enn och am Filet ënnerbréngen.

An enger schwaacher Partie ouni vill Geleeënheeten hat et bis zur 56. Minutt gedauert, éiert de Biedermann eppes um Score ännere konnt. Nodeems dem Weirich säi Versuch nach um Potto hänke bliwwe war, war et de Stiermer vu Rouspert, deen op 2:0 stelle konnt.

D'Lokalformatioun vu Stroossen hat sech awer och nom 0:2 net opginn. An der 72. Minutt konnt de Runser aus eelef Meter verkierzen, éiert et de Szimayer war, deen dräi Minutte méi spéit op 2:2 gestallt hat.

Um Enn sollt et dann och beim 2:2-Remis bleiwen.

D'Tabell vun der BGL Ligue

Den Iwwerbléck vun der Éierepromotioun