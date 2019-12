E Freideg den Owend gouf an der Bundesliga, an der Serie A an an der Ligue 1 Futtball gespillt.

Bundesliga

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC Berlin 2:2 (0:1)

0:1 Lukebakio (30'), 0:2 Grujic (63'), 1:2 Hinteregger (65'), 2:2 Rode (86')

Och ënnert dem neien Trainer Jürgen Klinsmann deet sech d'Hertha vu Berlin weider schwéier. E Freideg den Owend huet een een 2:0-Virsprong zu Frankfurt aus der Hand ginn. Um Enn ass de Match 2:2 ausgaangen. Mat dësem Punkt bleiwen d'Gäscht an der Tabell op der Relegatiounsplaz.

An der 30. Minutt sinn déi Berliner duerch e Gol vum Lukebakio mat 1:0 a Féierung gaangen. Nëmmen 8 Minutte méi spéit hate se du Gléck, well e Gol vum Kamada gouf net gezielt, sou datt et bei der knapper Féierunge bliwwen ass.

No der Paus huet de Grujic an der 63. Minutt op 2:0 erhéicht. Nëmmen 2 Minutte méi spéit koum eng éischt Reaktioun vu Frankfurt. Den Hinteregger huet op 1:2 verkierzt. No engem Corner vum Kostic huet den Toure de Ball weider geleet op den Hinteregger an deen huet mam Kapp verwandelt. D'Lokalekipp huet duerno däitlech méi an d'Spill no vir investéiert an esou war et nëmmen eng Fro vun der Zäit, wéini den 2:2 géing falen. An der 86. Minutt war et dunn esouwäit an de Rode huet no engem weidere Standard de Ball am Filet ënnerbruecht. An de leschte Sekonnen huet d'Eintracht gedréckt a probéiert de Match nach ganz ze dréinen, ma d'Hertha huet dogéint gehalen, sou datt sech béid Ekippen um Enn mat engem 2:2-Remis trennen.

Serie A

Inter Mailand - AS Roum 0:0

Ligue 1

Lille - Stade Brest 1:0 (0:0)

1:0 Osimhen (16')

An der Ligue 1 a Frankräich steet Lille no der 1:0-Victoire géint Brest op der 3. Plaz an der provisorescher Tabell. Den decisive Gol fir d'Ekipp Gérard Lopez huet den Osimhen an der 16. Minutt geschoss. An der 3. Minutt vun der Nospillzäit hat de Bamba nach d'Chance, fir den 2:0 fir d'Lokalekipp ze schéissen, ma hien huet dat ronnt Lieder laanscht de Gol gesat.

La Liga

FC Villarreal - Atlético Madrid 0:0

