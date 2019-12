E Samschdeg stinn déi éischt zwee Matcher vun den Aachtelsfinallen an der Coupe de Luxembourg um Programm.

F91 Diddeleng - US Munneref 4:1



Net laang huet et gedauert bis den éischte Gol zu Diddeleng gefall ass. No 8 Minutte war et den Tom Schnell, deen den 1:0 no engem Corner mam Kapp fir den F91 markéiere konnt. Munneref huet sech awer net hänke gelooss a sou war et an der 33. Minutt den Taarmite, dee mat engem Schoss vu lénks aus ronn 20 Meter zum 1:1 ausgläiche konnt. No der Paus ass dann awer nees d'Lokalekipp a Féierung gaangen. De Stolz huet dem Golkipp mat sengem Schoss aus ronn 20 Meter keng Chance gelooss. Ronn 10 Minutte méi spéit ass et dann zu der virzäiteger Entscheedung komm. De Sinani ass vum Punkt äiskal bliwwen a konnt mat sengem Schoss vun 11 Meter op 3:1 erhéijen. Kuerz viru Schluss konnt de Klapp dann nach de 4:1 markéieren a sou setzt sech den F91 viru ronn 100 Spectateuren net onverdéngt géint Munneref duerch a steet domat an der nächster Ronn vun der Coupe.

FC Wolz - Jeunesse Esch (18:00 Auer)



Wolz ass gutt an de Match gestart an huet de Favorit vun Esch fréi ënner Drock gesat. No engem Fräistouss vum Osmanovic an der 5. Minutt haten d'Haushären déi éischt geféierlech Aktioun vum Match. Och an den nächste Minutte huet ee gespuert, dass de Gol fir d'Ekipp vu Wolz net méi wäit fort ass, ma no enger Zäit konnt och d'jeunesse sech déi eng oder aner Chance erausspillen. Eng Minutt virun der Paus ass dann den éischte Gol gefall. Dem Biver säi Schoss vun der rietser Säit gëtt ofgefälscht, sou dass de Sommer am Gol vun der Jeunesse keng Chance huet de Ball ze paréieren. Mat enger verdéngter Féierung fir Wolz ass et also an d'Paus gaangen.