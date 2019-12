Iwwerdeems wënnt Liverpool mat 3:0 géint Bournemouth.

Premier League

Everton - Chelsea 3:1

1:0 Richarlison (5'), 2:0 Calvert-Lewin (49'), 2:1 Kovacic (52'), 3:1 Calvert-Lewin (84')

D'Lokalekipp huet e gudde Start an de Match erwëscht a konnt am Numm vum Richarlison schonn no 5 Minutten a Féierung goen. Mat der Zäit huet sech de Gaascht aus London awer gefaange krut a war no um 1:1 drun. Kuerz nom Säitewiessel war et dann awer de Calvert-Lewin, deen an der 49. Minutt e Feeler vun der géignerescher Defense ausnotzen an op 2:0 erhéije konnt. De Virsprong vun 2 Goler huet awer net all ze laang gehalen. Knapps 3 Minutte méi spéit war et de Kovacic, dee fir d'Blues op 1:2 verkierze konnt. Kuerz viru Schluss huet de Calvert-Lewin da mat sengem zweete Gol alles entscheet a sou ka sech Everton ma 3:1 géint Chelsea duerchsetzen.

Bournemouth - Liverpool 0:3

0:1 Oxlade-Chamberlain (35'), 0:2 Keita (44'), 0:3 Salah (54')

Manchester City - Manchester United 1:2

0:1 Rashford (23'), 0:2 Martial (29'), 1:2 Otamendi (85')

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Serie A

Udinese - Neapel 1:1

1:0 Lasagna (32'), 1:1 Zielinski (69')

Lazio - Juventus (20:45 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A

Ligue 1

Montpellier - PSG 1:3

1:0 Paredes (41'), 1:1 Neymar (74'), 1:2 Mbappe (76'), 1:3 Icardi (81')

Nice - Metz (20:00 Auer)

LINK Den Iwwerbléck vun der Ligue 1

La Liga

Real Madrid - Espanyol 2:0

1:0 Varane (37'), 2:0 Benzema (79')

Déi Kinneklech sinn als klore Favorit an de Match gaangen an hunn dat och vun Ufank u gewisen. Allerdéngs huet et bis zu der 37. Minutt gedauert, wéi de Varane den 1:0 schéisse konnt. Och nom Säitewiessel ass et de Gäscht aus Barcelona net gelongen de Ball hannert d'Linn ze kréien. An der 79. Minutt huet de Benzema mat sengem Gol de Match entscheet an duerch déi 2:0 Victoire steet Real Madrid nees un der Tabellespëtzt.

FC Barcelona - Mallorca (21:00 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der La Liga

Bundesliga

Gladbach wënnt Krimi géint Bayern an Dortmund iwwerrennt Düsseldorf